M-topp slipper åtal för hets mot folkgrupp

Det var i måndags som Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson, riksdagsledamot för Norrbotten, kallade en grupp demonstranter för ”odjur”.

Kommentaren riktades mot personer tillhörande organisationen Judisk antisionistisk allians som demonstrerade i närheten av en judisk skola i Stockholm. Utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) delade även inlägget, som väckt kritik.

Chefsåklagare Lars Morand vid Särskilda åklagarkammaren säger att kommentaren kan tolkas som ett uttryck för förakt mot deltagarna men inte når upp till den nivå som lagen kräver.

– Den aktuella kommentaren kan i och för sig förstås som ett uttryck för förakt för den grupp av människor som deltar i demonstrationen men utgör enligt min mening inte uttryck för missaktning av en sådan grupp personer som avses i bestämmelsen om hets mot folkgrupp. Jag har därför beslutat att inte inleda förundersökning, säger Morand i ett pressmeddelande.