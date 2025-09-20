Ekeroth om politikernas gnäll: "Patetiskt spektakel"

Expressen skrev i en snyftbetonad artikel att riksdagsledamöter "kände oro" över Alinias närvaro. Vänsterpartiets gruppledare Samuel Gonzalez Westling sa till den vänsterliberala tidningen:

– Våra ledamöter har länge utsatts för förföljelser. Extremhögern och den här typen av medieaktivister har stått utanför våra lokaler, väntat på att vi ska komma ut och börjat filma och följa efter. De har också varit på en del ledamöters hemorter. Det är väldigt olustigt.

Ekeroth menar att detta står i stark kontrast till hur samma medier och politiker tidigare försvarat hård granskning av Sverigedemokraterna. Han pekar särskilt ut Expressens reporter David Baas och dennes samarbete med AFA Doku/Researchgruppen:

”I decennier har personer som Expressens reporter David Baas byggt sina karriärer på att hänga ut, misstänkliggöra och jaga SD och alla som ens tittar åt vårt håll. Detta genom att stå utanför partiets lokaler men även göra hembesök – hos privatpersoner", konstaterar Ekeroth och fortsätter:

”Men när samma metod – eller ens tanken på den – närmar sig vänsterns egna domäner, då förvandlas det hela till ett ‘drev’ och ‘ett hot mot demokratin’.”

Enligt Ekeroth visar reaktionerna att politiker och medier inte fruktar extremism – utan granskning.

”De är rädda för att deras nätverk, sympatier och dolda agendor ska belysas lika skoningslöst som de belyst andras.”

Han sammanfattar kritiken med att problemet inte är journalistik och granskning i sig, utan att ”vänstern vill att granskningen alltid ska vara enkelriktad”.