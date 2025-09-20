Höginkomsttagare, villaägare och ISK-sparare vinnare i nya budgeten

En person med hög lön får ut omkring 1.100 kronor mer netto varje månad när brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs vid årsskiftet.

Låginkomsttagare och pensionärer får i jämförelse runt 300 kronor extra.

Även det höjda skattefria beloppet för ISK-konton gynnar i första hand personer med höga inkomster.

Samtidigt är barnfamiljer med villa bland de största vinnarna.

– De kan ta del av många satsningar. Lägre matmoms, lägre elskatt, lägre avgifter för förskola och fritidshem och jobbskatteavdraget, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar, till TT.

För en familj med två förskolebarn, genomsnittlig inkomst och normal elförbrukning innebär förändringarna en besparing på cirka 1.900 kronor i månaden.