Höginkomsttagare, villaägare och ISK-sparare vinnare i nya budgeten

Publicerad 20 september 2025 kl 10.48

Ekonomi. Regeringens höstbudget gynnar främst höginkomsttagare, villaägare och ISK-sparare, enligt Länsförsäkringar. Även småbarnsfamiljer som tar den av offentligfinansierad förskola hör till vinnarna, rapporterar Handelsbankens ekonomikanal EFN.

En person med hög lön får ut omkring 1.100 kronor mer netto varje månad när brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs vid årsskiftet.

Låginkomsttagare och pensionärer får i jämförelse runt 300 kronor extra.

Även det höjda skattefria beloppet för ISK-konton gynnar i första hand personer med höga inkomster.

Samtidigt är barnfamiljer med villa bland de största vinnarna.

– De kan ta del av många satsningar. Lägre matmoms, lägre elskatt, lägre avgifter för förskola och fritidshem och jobbskatteavdraget, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar, till TT.

För en familj med två förskolebarn, genomsnittlig inkomst och normal elförbrukning innebär förändringarna en besparing på cirka 1.900 kronor i månaden.

