Människor körs bort från Stendörrens naturreservat – "kan hamna i skottlinjen"

Besökare har fått polisiära order om att lämna området och poliser i full utrustning finns på plats, rapporterar Ekot i Sveriges Radio.

– När vi kom fram till parkeringen vid naturreservatet stod poliser i full mundering med automatvapen och hjälmar och förklarade för oss att vi måste utrymma området för att inte hamna mitt i skottlinjen, säger Ekots reporter Beatrice Jansson.

Polisen uppger att insatsen gäller personer som visat "avvikande beteende", men påstår att det inte finns någon fara för allmänheten.

– Det finns fortfarande inget som tyder på att det har skett något våldsbrott eller att det finns någon fara för allmänheten, säger presstalespersonen Martina Gradjan vid polisregion Öst till Ekot.

Myndighetens uppgifter har dock tidigare varit felaktiga i liknande sammanhang, senast under skottdådet i Örebro då polisen inledningsvis ljög om att inga dödats trots att man kände till att det fanns flera dödsoffer.

Vid lunchtid fick myndigheten även denna gång ur sig ett pressmeddelande som angav att skälet till avspärrningen var att en person i området setts hålla i "något slags tillhygge" och att man inte vet varför personen gjorde det.

"Polis har varit på plats för att leta efter personerna. Ett stort antal polispatruller är på plats, bland annat eftersom området är stort med mycket terräng. Vägen in till naturområdet spärrades av för att avhålla allmänheten från att störa polisarbetet på plats."

Att besökare varnades för att riskera att hamna i skottlinjen förklarar polisen med att "obehöriga inte ska störa arbetet". Det krävs dock ingen behörighet för vistas i naturreservat.