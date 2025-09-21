© FT BILD/ARKIV
GENREBILD.

Människor körs bort från Stendörrens naturreservat – "kan hamna i skottlinjen"

Publicerad 21 september 2025 kl 12.33

Inrikes. En större polisinsats pågår vid Stendörrens naturreservat utanför Nyköping som har spärrats av med buller och bång efter att någon setts bära på ett "tillhygge" i skogen. Huruvida det rör sig om en kniv, yxa eller nåt annat spännande framgår dock inte.

Dela artikeln

Besökare har fått polisiära order om att lämna området och poliser i full utrustning finns på plats, rapporterar Ekot i Sveriges Radio.

– När vi kom fram till parkeringen vid naturreservatet stod poliser i full mundering med automatvapen och hjälmar och förklarade för oss att vi måste utrymma området för att inte hamna mitt i skottlinjen, säger Ekots reporter Beatrice Jansson.

Polisen uppger att insatsen gäller personer som visat "avvikande beteende", men påstår att det inte finns någon fara för allmänheten.

– Det finns fortfarande inget som tyder på att det har skett något våldsbrott eller att det finns någon fara för allmänheten, säger presstalespersonen Martina Gradjan vid polisregion Öst till Ekot.

Myndighetens uppgifter har dock tidigare varit felaktiga i liknande sammanhang, senast under skottdådet i Örebro då polisen inledningsvis ljög om att inga dödats trots att man kände till att det fanns flera dödsoffer.

Vid lunchtid fick myndigheten även denna gång ur sig ett pressmeddelande som angav att skälet till avspärrningen var att en person i området setts hålla i "något slags tillhygge" och att man inte vet varför personen gjorde det.

"Polis har varit på plats för att leta efter personerna. Ett stort antal polispatruller är på plats, bland annat eftersom området är stort med mycket terräng. Vägen in till naturområdet spärrades av för att avhålla allmänheten från att störa polisarbetet på plats."

Att besökare varnades för att riskera att hamna i skottlinjen förklarar polisen med att "obehöriga inte ska störa arbetet". Det krävs dock ingen behörighet för vistas i naturreservat.

Afrikanske prinsen: Vi måste sluta skylla alla våra problem på vita

Träder fram – med en vädjan till sina landsmän. Varningen: De antivita idéerna och rasistanklagelserna kan slå tillbaka.0 Plus

Här rappar "framtidens artist" om att råna unga svenskar

"Jag knullar er alla." SR-journalisternas favorit hyllades och fick dubbla priser av P3.0 Plus

Brutala videon: "Ungdomsgäng" går lös på pensionär med yxa

Varning för starka bilder. Matar yxslag mot äldre mannens huvud under rånet.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Allt vanligare att Israel skjuter barn i huvudet med flit

Träffas med ett enda skott – i skallen. Amerikanska läkarnas larm från sjukhusen i Gaza.0 

Ekonominyheter

Höginkomsttagare, villaägare och ISK-sparare vinnare i nya budgeten

Får ut 1.900 kronor mer i månaden efter skatt.. Låginkomsttagare och pensionärer får i jämförelse runt 300 kronor extra.0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.