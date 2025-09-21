© TV4
Leif GW Persson kritiserade myndigheternas hantering av händelsen i TV4:s "Nyhetsmorgon".

GW: Ambulansmordet hade kunnat undvikas

Publicerad 21 september 2025 kl 13.17

Inrikes. En kvinnlig ambulanssjukvårdare dödades i tjänst i Harmånger under lördagen. Händelsen har väckt stark kritik mot både polisens och vårdens agerande, och Leif GW Persson menar att mordet hade kunnat förhindras.

En man i 25-årsåldern, känd av både polis och sjukvård, har gripits och anhållits misstänkt för mordet. Kvinnan och hennes kollegor larmades till platsen efter att mannen själv bett om ambulanshjälp.

– Det som stöter en lite är att det fanns kunskap om den här personen och det var ju han själv, alltså gärningspersonen, som ville ha ambulanshjälp. Den kunskapen hade varit av värde för ambulanspersonalen – och om de hade åtföljts av polis. Där tycker jag att man har misslyckats, säger Leif GW Persson i Nyhetsmorgon.

Han riktar också kritik mot det sena gripandet av mannen. Kvinnan knivhöggs strax före klockan 12, men först tre och en halv timme senare kunde gärningsmannen gripas efter att nationella insatsstyrkan kallats in.

– Det gör mig lite fundersam. Det finns ju polis på betydligt närmare håll. Då måste det finnas speciella skäl att man hellre väljer att det ska ta denna tid att komma med helikopter från Solna, säger han.

Ambulansförarförbundet och Vårdförbundet delar kritiken och menar att attacken hade kunnat undvikas om polisen hade följt med vid larmet.

