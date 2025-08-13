© Wafa/APAimages / Steve Evans
 

Israel vill skicka Gazabor till Sydsudan

Publicerad 13 augusti 2025 kl 11.41

Utrikes. Israel för samtal med Sydsudan om att fördriva palestinier från Gaza till det fattiga östafrikanska landet, rapporterar AP med hänvisning till sex källor. Människorättsorganisationer varnar för att en sådan åtgärd skulle bryta mot internationell rätt och utgöra etnisk rensning, skriver Al Jazeera.

Dela artikeln

Kritiker befarar att palestinierna aldrig skulle tillåtas återvända och att massflyttningen kan bana väg för att Israel annekterar Gaza och återinför bosättningar där, något som förespråkas av flera ministrar i regeringen.

Sydsudan, som sedan självständigheten 2011 plågats av inbördeskrig och hungersnöd, har tidigare tagit emot personer deporterade från USA.

Premiärminister Benjamin Netanyahu har tidigare sagt att han vill driva på vad han kallar ”frivillig migration” för en stor del av Gazas befolkning.

– Jag anser att det rätta att göra, även enligt krigets lagar som jag känner dem, är att låta befolkningen lämna och sedan gå in med all kraft mot fienden som finns kvar där, sade Netanyahu i en intervju med tv-kanalen i24 på tisdagen.

AP uppger att liknande förslag även diskuterats med Sudan, Somalia och utbrytarregionen Somaliland. Egypten har kraftigt motsatt sig varje form av tvångsförflyttning från Gaza.

Enligt den sydsudanesiske civilsamhällesledaren Edmund Yakani bör landet "inte bli en avstjälpningsplats för människor” och inte acceptera att ta emot dem som ”förhandlingsbrickor” för att förbättra relationer.

Lobbyisten Joe Szlavik säger att han informerats av sydsudanesiska företrädare om samtalen och att landet vill att Trumpadministrationen ska lyfta ett reseförbud och ta bort sanktioner mot personer inom den sydsudanesiska eliten. Det tyder på att USA som vanligt arbetar tillsammans med och hjälper Israel i frågan.

Trump, som enligt kritikerna är helt och hållet i händerna på israelerna, har själv tidigare presenterat en "egen" plan på att etniskt rensa Gazaremsan åt Israel och göra om området till en luxuös turistort för rika amerikanska judar.

Musk om svenska arabvåldtäkter: "Wow"

Svensk våldtäktsstatistik chockar världen. Miljardärens intervention väcker nu debatt bland invandringskritiker.0 Plus

Här onanerar (L)äraren för högstadieeleverna

Fångades på film av chockade 13-åringar. Kandiderade till riksdagen för Liberalerna.0 Plus

Estoniakatastrofen

Estniska analysen: "Ett paradigmskifte i vår syn på Sverige"

Estonia-fyndet får enorm uppmärksamhet i landet – till skillnad från i Sverige. "Den svenska statens trovärdighet" anses körd i botten.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Orban: "Ryssland har vunnit kriget"

"Ukrainarna har förlorat." Nu är bara frågan när och hur västvärlden ska medge detta, enligt ungerska ledaren.0 

Ekonominyheter

Norska oljefonden säljer israeliska tillgångar

Pensionsjättens beslut.. Hade över 20 miljarder investerade i israeliska företag.0 

09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt
01:51 Breda kursras efter Trumps hot

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.