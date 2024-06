"Julian Assange är fri. Han lämnade högsäkerhetsfängelset Belmarsh på morgonen den 24 juni efter att ha tillbringat 1.901 dagar där", skriver Wikileaks på X.

Han ska redan ha lämnat Storbritannien med flyg.

Assange har gjort en överenskommelse med USA:s justitiedepartement. Under onsdagen kommer han ställas inför en domstol på Marianerna, ett amerikanskt autonomt territorium i Stilla havet, för att erkänna sig skyldig till att olovligen ha tagit emot och spridit hemlighetsstämplad nationell försvarsinformation.

JULIAN ASSANGE IS FREE



Julian Assange is free. He left Belmarsh maximum security prison on the morning of 24 June, after having spent 1901 days there. He was granted bail by the High Court in London and was released at Stansted airport during the afternoon, where he boarded a…

— WikiLeaks (@wikileaks) June 24, 2024