Uppgifter: Ryssland får Donetsk och Luhansk

USA:s president Donald Trump driver på för ett trepartsmöte med Rysslands president Vladimir Putin och Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj redan på fredag, uppger Axios.

Planen ska ha lagts fram av Trump och hans särskilda sändebud Steve Witkoff vid ett samtal med Zelenskyj samt ledare från EU och Nato efter toppmötet i Alaska. Samtidigt ska Trump ha fört vidare Putins krav om kontroll över Donetsk- och Luhanskregionerna.

Enligt europeiska tjänstemän ställde sig Trump bakom idén att ge upp landområden i utbyte mot fred.

Zelenskyj har motsatt sig detta men öppnat för att diskutera frågan med Trump i Washington på måndag.

Putin uppges vara villig att acceptera säkerhetsgarantier till Ukraina, även från amerikanska styrkor men inte från Nato.

Han ska också ha krävt vissa skyddsgarantier för ryskspråkiga invånare i Ukraina, närmare bestämt att ryska förblir ett av de officiella språken i Ukraina och att den ryskortodoxa kyrkan skyddas.

– Putin gav inte Trump någonting, men fick ändå allt han ville. Trump har äntligen lyssnat på hans krav, hävdar en person inom ryska utrikesdepartementet i The Guardian, och får medhåll från väntat håll.

Sveriges tidigare statsminister Carl Bildt skriver på X:

”Trump har kapitulerat inför Putin genom att släppa kraven om ett eldupphör. Istället kommer striderna att pågå till dess att det finns ett fredsavtal som tillfredställer Putin. Han krav är välkända.”