Det är en domstol i Öhringen i Baden-Württemberg som har utfärdat ett strafföreläggande mot mannen, rapporterar Junge Freiheit.

Bakgrunden är en kommentar på Facebook där Merz fick det tyska öknamnet "Lügenfritz", ungefär "Lögnaktige Fritz". Straffet blev 30 dagsböter.

Åklagaren ansåg att öknamnet kunde "skada förtroendet för offrets integritet" och hänvisade till ett "särskilt allmänintresse" för fallet. Merz själv uppges inte ha varit inblandad i ärendet.

Fallet, och många liknande, är knutna till den kontroversiella paragraf 188 i den tyska strafflagen, som gör det straffbart att "förolämpa" politiker och andra makthavare.

I vintras avslöjades att Friedrich Merz under tiden som oppositionsledare lät lämna in nästan 5.000 brottsanmälningar mot personer som "förolämpat" honom på nätet. Jakten sköttes till stor del av ett privat bolag, som tog 50 procent av intäkterna från verksamheten.