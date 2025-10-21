DDR 2.0
Polisrazzia hos tysk politiker – hade kritiserat Netanyahu

Publicerad 21 oktober 2025 kl 15.36

Utrikes. Tysk polis har gjort husrannsakan hemma hos den kände författaren, journalisten och politikern Jürgen Todenhöfer, 84, och tagit hans telefoner och datorer. Enligt Todenhöfer gäller förundersökningen ett inlägg där han kritiserade Israels premiärminister Benjamin Netanyahu.
– Slutar det med fängelse blir det en ära att avtjäna straffet, konstaterar han.

Todenhöfer, en kristdemokratisk veteran som idag leder det populistiska antikrigspartiet Rättvisepartiet, skriver i ett X-inlägg att myndigheterna i München inlett en rättsprocess mot honom efter hans inlägg på sociala medier.

”En tysk domstol går nu till angrepp mot mig för att jag hårt kritiserade Netanyahu och Scholz. Det här är en frontalattack mot yttrandefriheten”, skriver han.

Han uppger samtidigt att han rentav välkomnar ett fängelsestraff.

”Om den här utredningen slutar med fängelse blir det en ära att avtjäna straffet. Att stå upp för fred och frihet i Palestina är vår plikt.”

Han lovar också att om så krävs driva fallet hela vägen till den federala konstitutionsdomstolen.

De misstänkt olagliga inläggen ska ha jämfört Israels agerande i Gaza med Nazityskland: Todenhöfer frågade Netanyahu hur han kan göra "mot palestinierna vad de förbannade nazisterna gjorde mot judarna".

Samtidigt avvisar 84-åringen bestämt anklagelser om antisemitism och relativisering av Förintelsen.

"Jag har alltid försvarat Israels rätt att existera, men lika mycket Palestinas rätt att existera”, bedyrar han och tillägger:

”Jag har upprepade gånger skrivit att judiska tyskar är ’en viktig och värdefull del av vårt folk’ och att Förintelsen är oöverträffad i sin brutalitet.”

Han kritiserar vidare att Benjamin Netanyahu, som är efterlyst av Internationella brottmålsdomstolen för brott mot mänskligheten, trots det blir inbjuden av de tyska politikerna att besöka Tyskland.

”Det kan inte vara så att Netanyahu, som är efterlyst av ICC, bjuds in varmt till Tyskland av förbundskanslern medan hans kritiker hotas med fängelse, husrannsakningar och beslag.”

Todenhöfer var ledamot i förbundsdagen för kristdemokratiska CDU åren 1972–1990 och senare vice ordförande i mediekoncernen Hubert Burda. Han har skrivit flera bästsäljande böcker om krig och fred i Mellanöstern.

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.