Twittrade att byråkrater är "parasiter" – väcktes av polisrazzia klockan 6

Mannen, som i artikeln i Apollo News kallas Damian N, hade i sitt inlägg skrivit kritiskt om personer som lever på skattemedel. Hans ord löd i översättning:

"Nej, ingen som finansieras av staten betalar några nettoskatter, utan de lever på skatter. Varje tjänsteman, varje politiker, varje anställd i ett statligt företag, varje person som subventioneras och finansieras av staten. Inte en enda parasit betalar några nettoskatter."

Åklagarmyndigheten i Ulm inledde en förundersökning gällande hets mot folkgrupp och lät genomföra en gryningsräd i onsdags förra veckan. Enligt mannen gick polisen betydligt längre än vad som är normalt vid liknande insatser.

Damian N berättar att det ringde på dörren vid sex­tiden och att poliserna via porttelefonen meddelade att de hade en husrannsakningsorder. Inne i lägenheten ska de ha krävt att han låste upp sin telefon och lämnade ut pinkoden, annars skulle de ta med sig all hans utrustning.

Han säger att han gav efter för trycket och samarbetade. Därefter togs han med till polisstationen för "erkennungsdienstliche Behandlung" – det vill säga vägning, mätning, foton ur flera vinklar och registrering av biometrisk data från händerna. Polisen begärde också ett blodprov "för er DNA", något han avböjde.

Vidare uppger Damian N att han inte fick något protokoll över husrannsakan och inget kvitto på att telefonen togs i beslag.

Ett utspel från en av poliserna fastnade hos honom:

– Fundera på vad ni postar i framtiden, ni måste förstå att ni nu står under bevakning.

Den typ av registrering som Damian N fick genomgå är mycket ovanlig i liknande fall och sannolikt olaglig, enligt Apollo News. Advokaten Marcus Pretzell, som företräder mannen, ser allvarliga brister i polisens agerande. Han säger att olagliga husrannsakningar på grund av yttranden nu blivit ett massfenomen i Tyskland.