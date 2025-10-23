DDR 2.0
Razzia mot kolumnist för att han ironiskt skrev: "Tyskland, vakna"

Publicerad 23 oktober 2025 kl 12.01

Utrikes. Den tyske medievetaren Norbert Bolz, kolumnist i tidningen Die Welt, fick på torsdagsmorgonen sitt hem i Berlin genomsökt av polisen. Åklagare utreder misstänkt olaga användning av förbjudna nazistsymboler – efter att Bolz i januari ironiskt skrivit "Tyskland, vakna!”

Norbert Bolz, 72, publicerade den 20 januari 2024 inlägget på X (tidigare Twitter), som en kommentar till en artikel i vänstertidningen Die Tageszeitung som hyllade det "växande antifascistiska motståndet" i Tyskland med formuleringen: "Tyskland vaknar".

I sitt eget inlägg skrev Bolz, som en ironisk kommentar till artikeln: "Bra översättning av 'woke': Tyskland, vakna!"

Formuleringen ”Tyskland, vakna!” (”Deutschland erwache!”) är en formulering som återfinns i NSDAP:s förbjudna ”Sturmlied”. Detta öppnade upp för att inleda en rättsprocess mot den bångstyrige 72-åringen, som även tidigare dragit till sig negativ uppmärksamhet genom att våga sig på att öppet kritisera makthavarna i Tyskland.

Enligt Apollo News beslutades om husrannsakan den 29 april. I protokollet uppges att ”förmodade bevismedel” påträffats. Det tyder på att telefon eller dator kan ha beslagtagits.

Mediejuristen Joachim Steinhöfel företräder Norbert Bolz.

– Om en renommerad medievetare som professor Bolz måste genomgå en husrannsakan på grund av en uppenbart ironisk tweet, då är något fundamentalt fel i vår rättsstat, säger han till Apollo News.

Bolz själv beskriver för Nius hur han upplevde razzian.

– Normalt skriver och talar jag om den här världen. Det är kusligt när denna verklighet plötsligt står utanför dörren. Jag kan inte säga att jag är skakad – det skulle betyda att jag inte räknat med det. Men att det är precis så som kritikerna beskriver det, det är kusligt på alla sätt, säger han.

Norbert Bolz är professor emeritus i medievetenskap vid Tekniska universitetet i Berlin och har återkommande medverkat som politisk kommentator, bland annat i Die Welt. På X har han 91.000 följare.

