Pensionär kallade Merz för Pinocchio – då slog polisen till

Det var i oktober förra året som Merz besökte Heilbronn. På polisens Facebook-sida informerades om ett tillfälligt flygförbud av säkerhetsskäl.

Under inlägget skrev en lokal pensionär: "Pinocchio kommer till HN" följt av en emoji med lång näsa, rapporterar Stimme.

Tre månader senare informerades mannen av kriminalpolisen att han misstänktes för förolämpning mot makthavare enligt paragraf 188 i den tyska strafflagen, som kan ge upp till fem års fängelse för elaka kommentarer om politiker.

På tisdagskvällen meddelade åklagarmyndigheten att ärendet lagts ned.

Sarah Rogers, biträdande amerikansk utrikesminister med ansvar för offentlig diplomati, riktade skarp kritik mot de tyska myndigheterna.

"Det är inte bara förintelseförnekelse som leder till polisiära tillslag i Tyskland. Den här brottsutredningen mot en pensionär över ordet 'Pinocchio' känns som majestätsbrott", skriver hon på X.

"De flesta tyskar jag har talat med vill inte att deras lagar ska tillämpas på det här sättet. Men vaga och breda förbud mot yttranden leder ofrånkomligen till gränsfall och en nedkylande effekt."

Det har nyligen uppmärksammats att förbundskansler Merz anlitat ett bolag för att lämna in nästan 5.000 brottsanmälningar mot personer som "förolämpat" honom på nätet.

Paragraf 188 har tidigare väckt debatt, och ett stort antal exempel har uppmärksammats. År 2024 genomförde polis exempelvis en husrannsakan mot en pensionär som kallat dåvarande ekonomiministern Robert Habeck för "Schwachkopf" – ungefär "dumskalle".

Alternativ för Tyskland försökte i januari avskaffa paragrafen, men förslaget röstades ned i förbundsdagen.

Den gröna politikern Franziska Brantner har tidigare skrivit att Merz riskerade att bli en "ljugande Pinocchio-kansler". AFD-ledamoten Stephan Brandner har också jämfört Merz med sagogestalten.

Pensionären nekade till brott och skrev till polisen: "Kommentaren ’Pinocchio kommer till Heilbronn’ utgör ingen riktad förolämpning mot en konkret person." Han kallade inlägget "ett mångtydigt, symboliskt och satiriskt yttrande i politiskt sammanhang" och begärde att utredningen skulle läggas ned – vilket alltså till slut skedde.