Landerholms kvarglömda dokument rörde hemligt Nato-möte

Enligt DN innehöll minst ett av dokumenten uppgifter från ett möte mellan Landerholm och USA:s nationella säkerhetsrådgivare Jake Sullivan.

Mötet gällde att få Turkiets godkännande av Sveriges Natoansökan, och dokumenten togs fram av tjänstemän på Statsrådsberedningen. Underlaget byggde bland annat på uppgifter från Säpo och Försvarsmakten.

Dokumenten hittades i ett olåst skåp av en städerska som tagit emot 15.000 kronor från en person med ryskt medborgarskap kopplad till den våldsbejakande islamistiska miljön.

– Om pengatransaktionen har med det här att göra kan vi inte svara på, har chefsåklagare Per Lindqvist tidigare sagt.

Landerholm, som lämnat sitt uppdrag i januari efter flera liknande incidenter, åtalas för vårdslöshet med hemlig uppgift. Han nekar till brott.

Rättegången inleds den 18 augusti.