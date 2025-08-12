© Polisen/Regeringen
De olåsta skåpet på kursgården där Henrik Landerholm (t.h.) lämnade de hemliga dokumenten.

Landerholms kvarglömda dokument rörde hemligt Nato-möte

Publicerad 11 augusti 2025 kl 09.43

Inrikes. De sekretessbelagda handlingar som tidigare säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm glömde på en kursgård innehöll känsliga uppgifter om Sveriges strategi gentemot Turkiet i Natoansökan. Det rapporterar Dagens Nyheter.

Enligt DN innehöll minst ett av dokumenten uppgifter från ett möte mellan Landerholm och USA:s nationella säkerhetsrådgivare Jake Sullivan.

Mötet gällde att få Turkiets godkännande av Sveriges Natoansökan, och dokumenten togs fram av tjänstemän på Statsrådsberedningen. Underlaget byggde bland annat på uppgifter från Säpo och Försvarsmakten.

Dokumenten hittades i ett olåst skåp av en städerska som tagit emot 15.000 kronor från en person med ryskt medborgarskap kopplad till den våldsbejakande islamistiska miljön.

– Om pengatransaktionen har med det här att göra kan vi inte svara på, har chefsåklagare Per Lindqvist tidigare sagt.

Landerholm, som lämnat sitt uppdrag i januari efter flera liknande incidenter, åtalas för vårdslöshet med hemlig uppgift. Han nekar till brott.

Rättegången inleds den 18 augusti.

