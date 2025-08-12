© FBI
Linda Staaf.

Linda Staaf lämnar posten som Sveriges Europolchef

Publicerad 11 augusti 2025 kl 12.01

Inrikes. Den skandalomsusade polischefen Linda Staaf har lämnat uppdraget som Sveriges Europolchef. Det bekräftar hon själv för Verifiera.

Dela artikeln

Förra veckan uppgav polisens presstjänst muntligt att Staaf fortfarande var Sveriges Europolchef, men nu bekräftar hon att så inte är fallet.

– Jag har lämnat funktionen som Head of Europol National Unit och arbetar med andra frågor i nuläget, säger Linda Staaf till Verifiera.

Linda Staaf inledde sin poliskarriär 2004 och blev senare chef för Noas underrättelseverksamhet. Hon uppmärksammades 2022 i medierna efter att hennes relation med dåvarande biträdande rikspolischefen blev känd. Särskilda åklagarkammaren inledde en förundersökning om grovt tjänstefel mot båda, men den lades ned i februari 2023 sedan den misstänkte, Mats Löfving, avlidit.

Som Noas Europolchef ledde Staaf 2021 den svenska insatsen i operationen ”Trojan Shield”, som bland annat ska ha stoppat tio planerade mord. I en intervju med Göteborgsposten berättade hon om arbetet med spionappen Anon som FBI hade utvecklat.

Hösten 2024 fick hon i uppdrag att leda polisens satsning mot ekonomisk brottslighet, en satsning som enligt Realtid fick 16 miljoner kronor i uppstartsfinansiering. Uppdraget togs över av Karin Berggren den 1 april 2025, enligt Verifiera.

SVT:s slöjaktivist hjälpte invandrare till Sverige – blev misshandlad

Fängelse och utvisning för brutal attack mot Camilla Hamid. Marockanen började slå när han blev missnöjd med integrationen.0 Plus

Här fångas Linda Snecker (V) på film i Gambia

"Är du här för att slippa alla vita män?" Konfronteras med kamera i afrikanska landet.0 Plus

Här pressar BLM-anhängaren knät mot vita bebisens nacke

Väcker avsky på sociala medier. Gärningsmannen försvaras i efterhand – av barnets mamma. 0 Plus

Nyheter från förstasidan

Minister medger: Vita arbetarbritter behandlas "skamligt"

Gruppen har halkat efter rejält i skolan. Detta är "en nationell skam", anser plötsligt regeringen och utlovar krafttag.0 

Ekonominyheter

Arbetslösheten närmar sig 10 procent

Dystra siffrorna.. Nu räknas 559.000 personer som arbetslösa i Sverige.0 

09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt
01:51 Breda kursras efter Trumps hot

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.