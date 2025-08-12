Linda Staaf lämnar posten som Sveriges Europolchef

Förra veckan uppgav polisens presstjänst muntligt att Staaf fortfarande var Sveriges Europolchef, men nu bekräftar hon att så inte är fallet.

– Jag har lämnat funktionen som Head of Europol National Unit och arbetar med andra frågor i nuläget, säger Linda Staaf till Verifiera.

Linda Staaf inledde sin poliskarriär 2004 och blev senare chef för Noas underrättelseverksamhet. Hon uppmärksammades 2022 i medierna efter att hennes relation med dåvarande biträdande rikspolischefen blev känd. Särskilda åklagarkammaren inledde en förundersökning om grovt tjänstefel mot båda, men den lades ned i februari 2023 sedan den misstänkte, Mats Löfving, avlidit.

Som Noas Europolchef ledde Staaf 2021 den svenska insatsen i operationen ”Trojan Shield”, som bland annat ska ha stoppat tio planerade mord. I en intervju med Göteborgsposten berättade hon om arbetet med spionappen Anon som FBI hade utvecklat.

Hösten 2024 fick hon i uppdrag att leda polisens satsning mot ekonomisk brottslighet, en satsning som enligt Realtid fick 16 miljoner kronor i uppstartsfinansiering. Uppdraget togs över av Karin Berggren den 1 april 2025, enligt Verifiera.