Lukasjenko: Ställer inte upp i nästa val

Lukasjenko kom till makten 1994 efter att ha profilerat sig som en antikorruptionspolitiker i det post-sovjetiska kaoset.

Han blev snabbt känd för sin hårdföra retorik och för att centralisera makten kring presidentämbetet.

Under hans första år vid makten avskaffades parlamentets självständighet i praktiken, och en ny konstitution gav Lukasjenko oinskränkt kontroll över statsapparaten.

År 2006 slog säkerhetsstyrkor ner protester i Minsk med våld, och flera oppositionspolitiker dömdes till fängelse. Efter presidentvalet 2020, som enligt observatörer präglades av omfattande manipulation, bröt en landsomfattande proteströrelse ut. Lukasjenko svarade med att slå ner hårt på den och fängsla fler oppositionella.

Internationellt har Lukasjenko isolerats av västvärlden men fått stöd från Vladimir Putin, vars militära och ekonomiska hjälp varit avgörande för att hålla den vitryska regimen vid liv. Under Rysslands krig mot Ukraina har Vitryssland tillåtit ryska trupper att verka från sitt territorium.