© Kremlin.ru
Aleksandr Lukasjenko.

Lukasjenko: Ställer inte upp i nästa val

Publicerad 8 augusti 2025 kl 15.28

Utrikes. Efter 31 år vid makten säger Vitrysslands president Aleksandr Lukasjenko, 70, att han inte tänker ställa upp i nästa presidentval. Det rapporterar olika medier med hänvisning till ryska RIA.

Dela artikeln

Lukasjenko kom till makten 1994 efter att ha profilerat sig som en antikorruptionspolitiker i det post-sovjetiska kaoset.

Han blev snabbt känd för sin hårdföra retorik och för att centralisera makten kring presidentämbetet.

Under hans första år vid makten avskaffades parlamentets självständighet i praktiken, och en ny konstitution gav Lukasjenko oinskränkt kontroll över statsapparaten.

År 2006 slog säkerhetsstyrkor ner protester i Minsk med våld, och flera oppositionspolitiker dömdes till fängelse. Efter presidentvalet 2020, som enligt observatörer präglades av omfattande manipulation, bröt en landsomfattande proteströrelse ut. Lukasjenko svarade med att slå ner hårt på den och fängsla fler oppositionella.

Internationellt har Lukasjenko isolerats av västvärlden men fått stöd från Vladimir Putin, vars militära och ekonomiska hjälp varit avgörande för att hålla den vitryska regimen vid liv. Under Rysslands krig mot Ukraina har Vitryssland tillåtit ryska trupper att verka från sitt territorium.

Polisen förföljer pappa vars son dödades av syrier

"Rena Stasi-metoderna." Gärningsmannen kom undan med skyddstillsyn och sonen utmålades som "nazist" i media.0 Plus

Strandhäll lägger upp islamkritisk satir – ingen förstår varför

Bisarra draget. Teorierna: Låg IQ, "ett rop på hjälp", substanser.0 Plus

Coronavaccin

Apotekare förstörde 500 vaccindoser: "De förändrar folks DNA"

Greps av polis efter gärningen. Erkänner allt – anser att vaccinet är livsfarligt.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Anders Lindberg: "Ser ut som en annons från Vitt ariskt motstånd"

Aftonbladet-ilskan över amerikansk jeansreklam. "Man flirtar med vit makt-retorik för att reta vänstern."0 

Ekonominyheter

Arbetslösheten närmar sig 10 procent

Dystra siffrorna.. Nu räknas 559.000 personer som arbetslösa i Sverige.0 

09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt
01:51 Breda kursras efter Trumps hot

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.