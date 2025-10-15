"Svensk" gymnasieafghan får fem års fängelse för hot mot Nigel Farage

Afghanen uppger sig vara 26 år och heta Fayaz Khan. Men åklagaren misstänker att han ljuger och i själva verket heter Fayaz Husseini och är 31 år, rapporterar BBC News.

Han ska ha bott nio år i Sverige – han kom som "ensamkommande flyktingbarn" 2015 och fick trots flera utvisningsbeslut ändå stanna tack vare den så kallade gymnasielagen, enligt Samnytt. Under tiden i Sverige dömdes han för hela 17 brott, enligt BBC – bland annat för knivbrott och hot mot tjänsteman.

Mannen kom till Storbritannien över Engelska kanalen i oktober 2024 och livesände sin överfart via nätet.

Han döms nu för att i en Tiktok-video ha hotat att döda partiledaren Nigel Farage. I videon pekade han på en AK-47-tatuering under ögat, gjorde en pistolgest och sade att han skulle ”pop, pop, pop” (skjuta) Farage.

Domen – fem års fängelse – föll vid Southwark Crown Court, där juryn fann honom skyldig till olaga hot mot en folkvald. Han fick dessutom åtta månaders fängelse för illegal inresa, ett straff som löper samtidigt.

Utanför domstolen kallade Farage hotet ”rätt kusligt” och beskrev den dömde som en ”våldsam brottsling”, rapporterar BBC. Under rättegången sade Farage att han ”var genuint orolig” med hänvisning till mannens uppenbara vurm för vapen.

Inrikesdepartementet kommenterar fallet på följande vis: ”När utlänningar begår allvarliga brott i vårt land kommer vi alltid att göra allt vi kan för att utvisa dem.” Åklagarmyndigheten framhåller att hot mot folkvalda ska mötas av ”lagens fulla kraft”.