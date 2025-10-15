USA kastar ut utlänningar som firade Charlie Kirks död

”USA har ingen skyldighet att hysa utlänningar som önskar livet ur amerikaner. Utrikesdepartementet fortsätter att identifiera visuminnehavare som firade det avskyvärda mordet på Charlie Kirk”, skriver amerikanska UD.

Departementet har även lagt upp skärmdumpar på inlägg från personer som uppges vara medborgare i Argentina, Brasilien, Tyskland, Mexiko, Paraguay och Sydafrika. Några namn anges inte, men departementet uppger att visumen återkallats.

"När fascister dör klagar inte demokrater", skrev till exempel en tysk, som nu fått visumet indraget, efter mordet på Kirk. Inlägget tycks ha skrivits av den tyska journalisten och filmmakaren Mario Sixtus.

En argentinsk medborgare beskrev hur Kirk "ägnade hela sitt liv åt att sprida rasistisk, främlingsfientlig och misogyn retorik” och förklarade att den republikanska profilen ”förtjänar att brinna i helvetet”.

”[Kirk] dog som rasist, han dog som misogynist”, skrev en mexikan och konstaterade att ”det finns människor som förtjänar att dö".

"Det finns människor som skulle göra världen bättre genom att vara döda”, fortsatte mexikanen, som inte längre är välkommen i USA.

Utrikesdepartementet lovar att hålla en fortsatt strikt linje i frågan:

"Utlänningar som utnyttjar USA:s gästfrihet samtidigt som de firar mordet på våra medborgare kommer att avlägsnas.”

Redan i september uppmanade biträdande utrikesministern Christopher Landau allmänheten att tipsa om poster som hyllade dådet.

– Jag blev äcklad över att se vissa på sociala medier hylla, rättfärdiga eller bagatellisera händelsen och har instruerat våra konsulära tjänstemän att vidta lämpliga åtgärder, sade han.

Donald Trump delade under tisdagen ut presidentens frihetsmedalj – landets högsta civila utmärkelse – till Charlie Kirk.

– Vi är här i dag för att hedra och minnas en orädd frihetskämpe, en älskad ledare som inspirerade den unga generationen som ingen annan, och en djupt övertygad amerikansk patriot av bästa virke och högsta kaliber, sa Trump i sitt tal under ceremonin.