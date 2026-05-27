Markus Allard om andra generationens invandrare: "De ska också ut"

Markus Allard ställer upp med Örebropartiet i riksdagsvalet och håller just nu på att ta fram en valplattform.

Ett förslag som han har är att medborgarskap och permanenta uppehållstillstånd ska kunna rivas upp – med hänvisning till att "Sverige är svenskarnas land".

Nej jag har inte dött. Skriver ikapp någon form av valprogram. Det svåra är ju att få med det mest självklara och uppenbara. Sånt man liksom inte tänker på för det är så jävla givet.



— Markus Allard (@Markus_Allard) May 24, 2026

I ett avsnitt av Yoshis Podcast utvecklar Allard sin syn på utvisningar och förklarar att han beredd att "gå över lik" att få hem oönskade invandrare.

Programledaren konstaterar att det inte blir någon vacker syn när till exempel invandrarmammor som varit mammalediga i 15 år ska utvisas tillsammans med sina barn.

– Det kommer inte bli vackert att skicka hem de här människorna, säger han.

Markus Allard håller med men säger:

– Jag tror att man klarar den optiken.

"Dom ska också ut, även om dom är födda i Sverige, för dom har inte en naturlig koppling till Sverige. Dom är inte svenskar.



Jag är beredd att gå över lik här och det skiljer mig från dom här andra jävla politikerna" pic.twitter.com/BHSCCvSJhU — Allard.Klipp (@AllardKlipp) May 28, 2026

Även barnen kommer behöva utvisas, förklarar han.

– Vad blir det av de här ungarna då? För den naiva personen vill ju tänka att de kommer jobba på ABB, att de kommer bli ingenjörer och de kommer till och med hitta något case där det har hänt. Man är så desperat ideologiskt i att krampaktigt hålla fast vid det här. Jag har varit där. Jag har varit troende på den här skiten, och det gör ont att landa i slutsatsen att släppa sitt jävla Jesuskomplex som vi alla när i det här i det här landet, speciellt från vänstern, säger Allard och fortsätter:

– Jag tror att vi kommer behöva göra det här.

Han förklarar vidare att många av problemen avser andra generationens invandrare.

– De ska också ut. Även om de är födda i Sverige, för de har ingen naturlig koppling till Sverige. De är inte svenskar. De har inte blivit svenskar. Det står Sverige i passet, men de har inte varit intresserade att bli en del av Sverige. Det är en skillnad. Det är en kvalitativ skillnad, säger Allard.

– Jag är beredd att gå över lik här. Och det skiljer mig från de andra politikerna, fortsätter han.

Örebropartiet satsar på att ta en föga känd genväg in i riksdagen i september. Om partiet lyckas få mer än 12 procent i Örebro län så får tar partiet automatiskt plats i riksdagen – utan att behöva nå fyraprocentsspärren nationellt.

Färska opinionsmätningar visar att partiet ser ut att ha en god chans att nå målet.