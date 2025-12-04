© Skärmavbild/Cassowary Colorizations
Till höger: Förödelsen efter de allierades terrorbombning av Dresden.

Netanyahu: Churchill var värre än mig

Publicerad 4 december 2025 kl 15.40

Utrikes. Israel har systematiskt dödat tiotusentals kvinnor och barn i Gaza och medvetet jämnat bebyggelsen med marken. Men det är inte så mycket att orda om – åtminstone inte om man jämför med vad Winston Churchill sysslade med under andra världskriget. Det konstaterar Israels premiärminister Benjamin Netanyahu själv.

Netanyahu kommer med jämförelsen i en videointervju med New York Times.

– Jag tror att Churchill skulle ha anklagats för fruktansvärda krigsförbrytelser. Vi använder inte bombmattor. Vi gör inte som i Dresden. Vi gör inget av det där, säger han.

Över 70.000 palestinier – de flesta kvinnor och barn – har enligt de officiella siffrorna dödats av Israel sedan den 7 oktober 2023, men enligt olika organisationers uppskattningar kan det verkliga siffran vara betydligt högre.

Bombningen av Dresden i februari 1945 har i efterhand blivit en symbol för de allierades brutala terrorbombningar av civila under andra världskriget. Under några nätter förvandlades stadskärnan till en eldstorm när brittiskt och amerikanskt flyg släppte runt 3.900 ton spräng- och brandbomber.

Upp till 25.000 människor dödades, nästan uteslutande civila, vid en tidpunkt då Tyskland redan var på väg att förlora kriget. Många historiker pekar på att den militära nyttan var begränsad och att syftet i praktiken var att knäcka civilbefolkningen – ett skolexempel på "area bombing" där hela städer gjordes till legitima mål.

Winston Churchill hade själv varit drivande bakom denna inriktning, genom att stödja bombstrategen Frederick Lindemanns idéer om att slå mot arbetarklassens bostadsområden för att krossa moralen i tyska städer.

Samma instrumentella syn på civila syns i hans hållning till kemiska vapen i Mellanöstern. Som krigsminister 1919 argumenterade Churchill för att gasa upproriska arabiska och kurdiska stammar i Mesopotamien och skrev:

"Jag förstår inte denna överkänslighet inför användningen av gas... Jag är starkt för att använda giftgas mot ociviliserade stammar."

