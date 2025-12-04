Ryker ihop i Aktuellt: "Trollfabrik på riktigt"

Bakgrunden till debatten var de S-kopplade satirkontona i sociala medier som ligger under partiets mediebolag AiP.

Magdalena Andersson hävdade att modellen är tydligt knuten till AiP och något helt annat än den SD-nära "trollfabrik" som TV4 avslöjat.

Åkesson avfärdade detta som hyckleri och gick till motangrepp.

– Jag håller med om att det är väsensskilt. Det ni gör är en trollfabrik på riktigt.

Han tog också upp den S-finansierade lokaltidningen Tyresö Nyheter som exempel på hur Socialdemokraterna agerar i det fördolda.

– Det är en typ av skumraskaffärer som ni ägnar er åt som ni tror att ni kan komma undan med, säger han.

Senare i debatten gav sig Åkesson på integrationspolitiken och ifrågasatte själva begreppet.

– Jag kallar det för så kallad integrationspolitik. Svenska folket har aldrig bett om att integreras i de gamla partiernas mångkulturella kaos, sade han.

Åkesson fortsatte:

– S vill hantera det genom tvångsblandning och vi vill lösa problemen strukturellt och långsiktigt genom att ställa krav på människor. De som inte lever upp till kraven kommer antingen få mindre pengar att leva på från det allmänna eller så får man ta återvandringsbidraget och åka tillbaka till sitt hemland.

Magdalena Andersson svarade med att tala om en "stram migrationspolitik", satsningar i så kallade utsatta områden och vikten av att få ned arbetslösheten.

– Det är politisk teater från en politiker som inte vill ta ansvar. Vi behöver en stram migrationspolitik och lägga fokus på att integrera människor som är här, sade hon.

– Vi kan inte ha barn som växer upp i trångboddhet, utbredd fattigdom, hög arbetslöshet, skolor som inte håller måttet och gängkriminella som står och säljer knark på torget.