© SVT
 

Ryker ihop i Aktuellt: "Trollfabrik på riktigt"

Publicerad 4 december 2025 kl 06.50

Inrikes. När Magdalena Andersson (S) och Jimmie Åkesson (SD) möttes i SVT:s Aktuellt övergick samtalet snart i ett bråk om trollfabriker och påstådda "skumraskaffärer".

Dela artikeln

Bakgrunden till debatten var de S-kopplade satirkontona i sociala medier som ligger under partiets mediebolag AiP.

Magdalena Andersson hävdade att modellen är tydligt knuten till AiP och något helt annat än den SD-nära "trollfabrik" som TV4 avslöjat.

Åkesson avfärdade detta som hyckleri och gick till motangrepp.

– Jag håller med om att det är väsensskilt. Det ni gör är en trollfabrik på riktigt.

Han tog också upp den S-finansierade lokaltidningen Tyresö Nyheter som exempel på hur Socialdemokraterna agerar i det fördolda.

– Det är en typ av skumraskaffärer som ni ägnar er åt som ni tror att ni kan komma undan med, säger han.

Senare i debatten gav sig Åkesson på integrationspolitiken och ifrågasatte själva begreppet.

– Jag kallar det för så kallad integrationspolitik. Svenska folket har aldrig bett om att integreras i de gamla partiernas mångkulturella kaos, sade han.

Åkesson fortsatte:

– S vill hantera det genom tvångsblandning och vi vill lösa problemen strukturellt och långsiktigt genom att ställa krav på människor. De som inte lever upp till kraven kommer antingen få mindre pengar att leva på från det allmänna eller så får man ta återvandringsbidraget och åka tillbaka till sitt hemland.

Magdalena Andersson svarade med att tala om en "stram migrationspolitik", satsningar i så kallade utsatta områden och vikten av att få ned arbetslösheten.

– Det är politisk teater från en politiker som inte vill ta ansvar. Vi behöver en stram migrationspolitik och lägga fokus på att integrera människor som är här, sade hon.

– Vi kan inte ha barn som växer upp i trångboddhet, utbredd fattigdom, hög arbetslöshet, skolor som inte håller måttet och gängkriminella som står och säljer knark på torget.

Folket säger nej till moské – då börjar sossetoppen gråta

Video: Hjärtskärande scenerna efter omröstningen. "Jag trodde att de var rationella."0 Plus

Här får svenska eleverna nog – jagar iväg våldsamma gänget från skolan

Video: Maskerad mobb beväpnad med knivar dyker upp. Då bestämmer sig de unga svenskarna för att göra motstånd.0 Plus

Morgan Johanssons sambo fick nog – nu leder hon SD i Lund

Dumpade både S-toppen och Socialdemokraterna. Nu har Anna Trulsson fått en topposition i fiendelägret.0 Plus

Nyheter från förstasidan

"Ut": SD-toppar reagerar på snyftartiklar om brottsdömd illegal afghan

Hånet efter SVT:s och Expressens hjärtskärande reportage. Kräver att få stanna i Sverige – trots flera utvisningsbeslut och stölddom.0 

Ekonominyheter

Hanif Bali: Boomers och deras bostadspriser hotar fertiliteten

Unga har inte råd att bilda familj.. "Tydligen förväntas 90-talisterna yngla av sig i Attefallare".0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.