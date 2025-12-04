Nya bilderna från Epsteins pedofil-ö

Det är Demokraterna i representanthusets tillsynsutskott som publicerat materialet.

Enligt metadata togs bilderna 2020, alltså året efter att Epstein avlidit 2019. De visar flera sovrum, ett rum med en tandläkarstol masker på väggarna samt en telefon med namn inskrivna på snabbvalsknappar.

På en svart griffeltavla har ord som "sanning", "bedrägeri" och "makt" skrivits, men vissa av formuleringar har maskats.

En video visar fler scener från ön:

I ett uttalande uppger utskottets ordförande Robert Garcia att materialet ska ge allmänheten större insyn i utredningen kring Epstein och hans medkonspiratör Ghislaine Maxwell.

– De här nya bilderna ger en obehaglig inblick i Jeffrey Epsteins värld och hans ö, säger Garcia.

– Vi offentliggör de här fotona och filmerna för att säkra öppenhet i vår utredning och för att hjälpa till att lägga pusslet om Epsteins fruktansvärda brott. Vi kommer inte att sluta kämpa förrän hela bilden av Epsteins fruktansvärda brott ligger på bordet, fortsätter han.

Flera överlevare har vittnat om att de förts till Little St James och utsatts för trafficking och övergrepp där.

Ön var en av två öar i området som ägdes av Epstein. År 2022 nådde territoriets justitieminister i Amerikanska Jungfruöarna en förlikning på över 105 miljoner dollar, sedan lokala myndigheter uppgett att "dussintals unga kvinnor och barn" utsatts för trafficking och övergrepp på de två öarna.

Frisläppandet av bilderna sker efter att president Donald Trump den 19 november gått med på att underteckna en lag som ålägger det amerikanska justitiedepartementet att offentliggöra statliga handlingar om Epstein. Lagen ger departementet 30 dagar, fram till den 19 december, att göra dokumenten tillgängliga i ett sökbart och nedladdningsbart format.

Dock tillåter lagen undantag. Justitiedepartementet får hålla inne handlingar som skulle kunna skada en pågående federal utredning eller rättegång, och justitieministern Pam Bondi får maskera eller stoppa uppgifter som rör brottsoffer, medicinska data och annan personlig information som skulle utgöra en tydligt obefogad kränkning av privatlivet.

Robert Garcia riktar en direkt uppmaning till Vita huset.

– Det är dags för president Trump att släppa alla handlingar nu, säger han.

Enligt Garcia har utskottet dessutom fått material från storbankerna JP Morgan och Deutsche Bank, som ska publiceras "inom de närmaste dagarna".