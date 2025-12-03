© FT BILD/ARKIV
 

S-trollfabrikens annonser stoppas av Meta

Publicerad 3 december 2025 kl 16.58

Inrikes. Meta bekräftar att man har plockat bort flera annonser kopplade till Socialdemokraternas mediebolag AiP, som pekas ut som trollfabrik. Det handlar om kampanjer som lagts upp via den S-ägda Morgon-Tidningens sida på Facebook och Instagram.

Enligt Meta, som äger Facebook och Instagram, har vissa av annonserna brutit mot bolagets regler.

– Vi har tagit bort en del av annonser från deras sida, på grund av överträdelser, ja, bekräftar Jan Elvelid, policychef för samhällsfrågor på Meta i Sverige, för TV4 Nyheterna.

Morgon-Tidningen drivs av AiP Media, som ägs av Socialdemokraterna. Sedan oktober har tidningen köpt räckvidd i Metas kanaler för budskap med tydlig politisk vinkling, trots att bolaget infört ett nytt stopp för politisk annonsering.

AiP har hävdat att det rör sig om vanligt redaktionellt material, men Meta gör en annan bedömning och har stoppat delar av annonseringen.

Bolagets vd Daniel Färm har tidigare bestridit att bolaget har publicerat politiska annonser och hänvisat till att AiP ska vara redaktionellt oberoende.

Annonsperioderna sammanfaller i tid med att EU:s nya regelverk om transparens i politisk reklam, TTPA, började gälla i oktober. Förordningen kräver att politiska annonser öppet visar vem som står bakom budskapet, hur det finansieras och vilket syfte annonsen har. Även uppgifter om betalningens storlek och en länk till mer information ska finnas med när politiska aktörer betalar för spridningen.

