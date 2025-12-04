Korruptionsrazzia mot EU:s förra utrikeschef – efterträdaren Kaja Kallas i "djup chock"

Utredningen rör finansieringen av EU:s så kallade diplomatakademi. Även en hög tjänsteman vid EU-kommissionen och en högt uppsatt medarbetare vid College of Europe i Brygge är misstänkta, enligt EU:s åklagarmyndighet EPPO.

EPPO nämner inte Mogherini vid namn, men uppger att rektorn för College of Europe – en post hon innehar – har underrättats om misstankarna, rapporterar The Guardian..

Trion förhördes av belgisk polis och har delgivits misstanke om upphandlingsbedrägeri, korruption, intressekonflikt och brott mot tystnadsplikten. Samtliga har släppts eftersom de inte bedöms som flyktrisk, men är fortfarande misstänkta.

Utredningen har lett till husrannsakningar både vid EU:s utrikestjänst (EEAS) i Bryssel, vid College of Europes campus i Brygge och i Mogherinis hem.

Misstankarna gäller upphandlingen av kontraktet för att driva European Union Diplomatic Academy, ett nio månader långt utbildningsprogram för unga diplomater som finansieras med EU-medel och tilldelades College of Europe 2020–21.

I ett skriftligt uttalande via College of Europe försvarar Mogherini både sig själv och lärosätet. Hon skriver att högskolan "alltid har tillämpat och kommer att fortsätta tillämpa de högsta normerna vad gäller integritet och rättvisa" och att hon har "full tillit till rättssystemet" samt förtroende för att högskolans agerande ska bedömas som korrekt.

College of Europe har samtidigt meddelat att man kommer att samarbeta fullt ut med myndigheterna "för transparensens skull och med respekt för utredningsprocessen".

En av de andra misstänkta uppges vara Stefano Sannino, en tung tjänsteman i EU-kommissionen som var generalsekreterare för utrikestjänsten mellan 2021 och 2024. Kommissionen har avböjt att kommentera detaljer, men säger sig samarbeta med utredningen, som gäller händelser före nuvarande utrikeschefen Kaja Kallas mandat.

I ett brev till personalen som The Guardian tagit del av skriver Kaja Kallas att anklagelserna är "djupt chockerande" men inte får kasta skugga över det arbete "som det stora flertalet gör varje dag".

Hon försäkrar också att synen på integritet och ansvar "bara kommer att förbättras" under hennes ledning och att processen visar att kontrollmekanismerna "finns på plats och fungerar".

Mogherini var EU:s höga representant för utrikesfrågor 2014–2019 efter en kort tid som Italiens utrikesminister. Sedan 2020 är hon rektor för College of Europe och direktör för den nya diplomatakademin, som startade som ett pilotprojekt 2022 med en budget på närmare 1 miljon euro. Omkring 40 diplomater deltog första året och 50 det andra, med studier i Brygge och vid EEAS i Bryssel.