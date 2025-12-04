Stockholmsrestaurang förbjuder israeler

Adam Mahdi, som driver restaurangen Adam’s Smokehouse i Stockholm, har lagt upp flera filmer där han riktar sig mot israeler.

I ett av klippen, som inleds med att han slänger en tallrik i golvet, säger han:

– Israeler har inte tillåtelse att komma hit. De kan dra åt helvete.

I en video visar Mahdi upp ett klistermärke med en överkryssad israelisk flagga och förklarar att det inte syftar på judar utan just israeler.

– Israeler är inte tillåtna att komma hit. De kan knulla sig själva, sionister, säger han i klippet.

“Israelis are not allowed to come here. They can f*ck themselves, Zionists, piece of sh*t.”



Adam’s smokehouse, a halal restaurant in Stockholm, Sweden, has put up signs saying Israelis or anyone who believes Israel has a right to exist are not allowed in his restaurant.



No… pic.twitter.com/D0v17qHIHw — Hen Mazzig (@HenMazzig) November 30, 2025

Uttalandena om israeler har lett till kraftiga reaktioner. I en film inspelad utanför restaurangen uppmanar oppositionsborgarrådet Dennis Wedin (M) stockholmare att vända Adam’s Smokehouse ryggen.

– Det här är en restaurang som jag aktivt vill uppmana folk att inte gå till, säger han.

– Det här är en rasistisk restaurang som på sociala medier förklarat att israeler inte är välkomna här. Det här måste bryta mot diskrimineringslagstiftningen. Det här är oacceptabelt i en stad som ska vara inkluderande, en huvudstad som Stockholm.