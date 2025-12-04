© Skärmavbild
"Det här är en rasistisk restaurang", säger oppositionsborgarrådet Dennis Wedin (M) i en video inspelad utanför Adam’s Smokehouse.

Stockholmsrestaurang förbjuder israeler

Publicerad 4 december 2025 kl 08.12

Inrikes. En restaurang i Vasastan har hamnat i hetluften sedan ägaren gått ut i sociala medier och meddelat att israeler inte är välkomna. I klipp sociala medier går han till hård verbal attack mot israeler och sionister – och nu manar en M-topp i Stockholm till bojkott.

Adam Mahdi, som driver restaurangen Adam’s Smokehouse i Stockholm, har lagt upp flera filmer där han riktar sig mot israeler.

I ett av klippen, som inleds med att han slänger en tallrik i golvet, säger han:

– Israeler har inte tillåtelse att komma hit. De kan dra åt helvete.

I en video visar Mahdi upp ett klistermärke med en överkryssad israelisk flagga och förklarar att det inte syftar på judar utan just israeler.

– Israeler är inte tillåtna att komma hit. De kan knulla sig själva, sionister, säger han i klippet.

Uttalandena om israeler har lett till kraftiga reaktioner. I en film inspelad utanför restaurangen uppmanar oppositionsborgarrådet Dennis Wedin (M) stockholmare att vända Adam’s Smokehouse ryggen.

– Det här är en restaurang som jag aktivt vill uppmana folk att inte gå till, säger han.

– Det här är en rasistisk restaurang som på sociala medier förklarat att israeler inte är välkomna här. Det här måste bryta mot diskrimineringslagstiftningen. Det här är oacceptabelt i en stad som ska vara inkluderande, en huvudstad som Stockholm.

