Putin: Om Europa vill ha krig så kan de få det

Putin fick frågor om uppgifter i ryska medier om att Ungerns utrikesminister Peter Szijjarto varnat för att Europa förbereder krig mot Ryssland.

Putin svarade då att Moskva inte söker konflikt – men att Ryssland är redo om Europa väljer krig.

– Vi kommer inte starta krig med Europa. Men om Europa plötsligt vill starta ett krig med oss och gör det så är vi redo nu på en gång, sade Putin enligt Reuters.

Han tillade att kriget enligt honom skulle sluta så snabbt för Europa att det inte skulle finnas någon kvar att förhandla med.

Samtidigt tonade han ner kriget i Ukraina och beskrev det som en operation av mer "kirurgisk" karaktär, i kontrast till vad han antydde skulle bli en mer direkt och brutal uppgörelse med europeiska stormakter.

På pressträffen gick han också till angrepp mot EU-länderna och anklagade dem för att sätta käppar i hjulet för Donald Trumps försök att få till ett fredsavtal om Ukraina. Enligt Putin har europeiska regeringar lagt fram förslag som Moskva inte kan acceptera, bara för att sedan kunna skylla på Ryssland. Han beskrev de europeiska utkasten som "absolut oacceptabla" för Kreml.

Putin hävdade vidare att europeiska regeringar själva har gjort sig irrelevanta i fredsprocessen genom att frysa ned kontakterna med Moskva.

– De står på krigets sida, sade Putin om de europeiska staterna.