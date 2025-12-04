© FT BILD/ARKIV
 

Inflationen sjunker rejält – nu nära målet

Publicerad 4 december 2025 kl 09.26

Ekonomi. Inflationen bromsar in betydligt snabbare än väntat. I november föll KPIF-inflationen till 2,3 procent, klart under både oktobersiffran och marknadens prognoser – och nu ligger prisökningstakten bara snäppet över Riksbankens mål.

Enligt Statistiska centralbyrån landade KPIF – där bolåneräntorna räknas bort – på 2,3 procent i november. I oktober var motsvarande siffra 3,1 procent och förhandsprognoserna låg på ungefär 2,6 procent.

– I november sjönk samtliga inflationsmått enligt preliminära siffror, säger Filip Hellberg, prisstatistiker på SCB, i ett uttalande.

KPIF är det mått Riksbanken styr mot i sitt inflationsmål på 2 procent. Även KPI, det "vanliga" inflationsmåttet där räntorna ingår, föll – från 0,9 till 0,3 procent i november.

– Nu är vi verkligen på väg. Det här är väldigt positivt, säger sparekonomen Frida Bratt i Nyhetsmorgon.

Hon understryker att målet på omkring 2 procent inte bara är en teoretisk nivå, utan också en viktig förutsättning för finanspolitiken.

– Vi vill ha en inflation på runt två procent och det är också en förutsättning för att exempelvis regeringen ska kunna fylla på med finanspolitiska stimulanser.

Samtidigt tror hon inte att dagens siffra räcker för att pressa fram en ny räntesänkning redan nu. Riksbanken sänkte styrräntan med 0,25 procentenheter i september, trots att inflationen då fortfarande låg över målet. Enligt Frida Bratt var räntesänkningen ett framåtblickande beslut som byggde på att inflationen skulle falla tillbaka.

