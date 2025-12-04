Inflationen sjunker rejält – nu nära målet

Enligt Statistiska centralbyrån landade KPIF – där bolåneräntorna räknas bort – på 2,3 procent i november. I oktober var motsvarande siffra 3,1 procent och förhandsprognoserna låg på ungefär 2,6 procent.

– I november sjönk samtliga inflationsmått enligt preliminära siffror, säger Filip Hellberg, prisstatistiker på SCB, i ett uttalande.

KPIF är det mått Riksbanken styr mot i sitt inflationsmål på 2 procent. Även KPI, det "vanliga" inflationsmåttet där räntorna ingår, föll – från 0,9 till 0,3 procent i november.

– Nu är vi verkligen på väg. Det här är väldigt positivt, säger sparekonomen Frida Bratt i Nyhetsmorgon.

Hon understryker att målet på omkring 2 procent inte bara är en teoretisk nivå, utan också en viktig förutsättning för finanspolitiken.

– Vi vill ha en inflation på runt två procent och det är också en förutsättning för att exempelvis regeringen ska kunna fylla på med finanspolitiska stimulanser.

Samtidigt tror hon inte att dagens siffra räcker för att pressa fram en ny räntesänkning redan nu. Riksbanken sänkte styrräntan med 0,25 procentenheter i september, trots att inflationen då fortfarande låg över målet. Enligt Frida Bratt var räntesänkningen ett framåtblickande beslut som byggde på att inflationen skulle falla tillbaka.