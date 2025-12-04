© FT ARKIV/SD
Göran Hargestam.

SD-riksdagsman hade "nazigömma" – avgår

Publicerad 4 december 2025 kl 14.04

Inrikes. SD-ledamoten Göran Hargestam lämnar riksdagen efter att Expressen avslöjat att han lämnat efter sig en samling med minnessaker från Nazityskland i en tidigare kontorsfastighet. I ett skriftligt besked till TT hänvisar han till sitt "militärhistoriska intresse" men konstaterar att han nu väljer att kliva av.

Bland föremålen som blev kvar i fastigheten i Valdemarsvik, som Göran Hargestam sålde förra året, fanns enligt Expressen bland annat ett exemplar av "Mein kampf" från 1933, en pokal med hakkors och "idolbilder" på Adolf Hitler.

Efter publiceringen meddelar Hargestam att han avgår som riksdagsledamot.

"Efter att media har gjort ett stort nummer av detta intresse i dag, så har jag valt att kliva av mitt riksdagsuppdrag. Mitt militärhistoriska intresse ska inte behöva ligga mitt parti till last, även om jag har rent mjöl i påsen. I den här branschen måste man ibland förhålla sig till hur något ser ut, inte hur det faktiskt är", skriver han i en kommentar till TT.

När Expressen talade med Hargestam före avgångsbeskedet förklarade han samlingen med sitt intresse för militärhistoria och hävdade att han haft bokplaner.

– Min grundidé var att jag skulle skriva en bok som jag tyvärr inte fick tid till.

Enligt Hargestam rör det sig inte om ett särskilt intresse för nazismen utan för totalitära regimer. På frågan varför personer i hans närhet beskrivit det som att han samlade just på nazisaker svarade han att det var enkelt att få tag i den typen av material.

– Från Ryssland var det inte möjligt att få tag på.

Göran Hargestam är även ordförande för Sverigedemokraterna i Östergötland.

