I SVT:s reportage "gråter" Samim Sultani till och med över att han ska utvisas.

"Ut": SD-toppar reagerar på snyftartiklar om brottsdömd illegal afghan

Publicerad 3 december 2025 kl 15.26

Inrikes. Företrädare för Sverigedemokraterna går till angrepp mot de snyftreportage som bland andra Expressen och SVT gjort om Samim Sultani, 26, som ska utvisas till Afghanistan. Både Ludvig Aspling och Pontus Persson konstaterar att han måste skickas hem – och Persson avslutar sitt inlägg med ett kort "ut".
– I Sverige är det bara kriminella som får stanna, säger Sultani, som själv är dömd för stöld, till Expressen.

Samim Sultani kom till Sverige 2015 via Iran för att söka asyl som "ensamkommande flyktingbarn".

Han saknade giltiga id-handlingar och vistades illegalt i Sverige trots utvisningsbeslut. Genom den kontroversiella så kallade gymnasielagen fick han dock ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och möjlighet att gå gymnasiet. Kravet för permanent uppehållstillstånd var att han skulle fullfölja en gymnasial utbildning, sköta sig och kunna försörja sig själv.

När han 2022 ansökte om permanent uppehållstillstånd hade han ännu inte en fast tjänst, utan arbetade som behovsanställd snickare. Ansökan avslogs och hans fall har sedan dess prövats i domstol.

I augusti beslutade Migrationsöverdomstolen att inte ta upp ärendet, vilket innebär att Migrationsverkets utvisningsbeslut till Afghanistan står fast, rapporterar Insikt24.

Under tiden har Sultani hunnit få fast jobb som licensierad svetsare på teknikkoncernen Hitachi i Ludvika. Både Expressen och SVT understryker i sina respektive snyftreportage om afghanen att svetsare klassas som bristyrke.

I reportagen framställs han som ett exempel på hur skärpta regler om spårbyte och återvändande slår mot personer som arbetat och gjort rätt för sig.

– I Sverige är det bara kriminella som får stanna, säger Samim Sultani till Expressen.

Insikt24 lyfter fram att afghanen år 2019 själv dömdes för ringa stöld, något som enligt sajten inte nämns i de stora mediernas rapportering om fallet. Sajten beskriver också att han vistats i Sverige utan giltiga id-handlingar och under perioder saknat tillstånd att vara i landet.

I Expressen-intervjun säger Sultani att han ångrar att han valde Sverige som 14-åring och hävdar att han hade haft större chans att få stanna i Tyskland eller Frankrike. SVT låter samtidigt IF Metalls klubbordförande och Hitachis kommunikationsledning kritisera regelverket och beskriva utvisningen av svetsare i bristyrken som "mycket olyckligt".

Det är denna bild som nu möter moteld från Sverigedemokraterna. I ett inlägg på X skriver partiets migrationspolitiske talesperson Ludvig Aspling att Expressen borde redovisa hela historiken kring Sultani och sammanfattar sin kritik med att afghanen "utvisades enligt de gamla reglerna, sedan utvisades han igen enligt de gamla reglerna, struntade i besluten och bodde kvar illegalt".

Aspling tillägger att det i dag inte finns några "gräddfiler" för den som stannar kvar trots lagakraftvunna beslut och avslutar: "väljer man att bo i ett land i strid med beslut kan man inte skylla på någon annan än sig själv."

Pontus Persson, politisk sekreterare för SD i Region Västerbotten och riksdagskandidat inför nästa val, skriver också på X om fallet. Han uppger att Sultani befunnit sig i Sverige illegalt och ifrågasätter "hur folk tror att det är någon sorts rättighet att få stanna i ett land permanent endast för att man har vistats i landet länge".

Persson avslutar sitt inlägg med ett enda ord: "ut".

