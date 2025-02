Norden och Baltikum ska säkerställa fortsatt krig i Ukraina

"Vi står helt och hållet bakom Ukraina. Ukraina måste kunna segra mot Rysslands anfallskrig, för att säkerställa en rättvis och varaktig fred", heter det bland annat i uttalandet.

Regeringarna i småländerna hävdar att krigets utgång kommer att ha "grundläggande och långvariga effekter på europeisk och transatlantisk säkerhet", utan att förklara vad de menar med "transatlantisk säkerhet".

Ledarna har också ett dystert besked till sina egna skattebetalare:

"Vår prioritet nu är att stärka Ukraina. Våra länder är några av de största bidragsgivarna per capita av militärt bistånd till Ukraina. Vi kommer att stärka vårt stöd ytterligare".

I uttalandet heter det också att Ukraina måste ges "starka säkerhetsgarantier" vid en eventuell fredslösning, det vill säga samma typ av garantier som orsakade andra världskriget.

"Vi engagerar oss fullt ut för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet. Ukraina bör ges starka säkerhetsgarantier. Ukraina och Europa måste involveras i alla förhandlingar för att uppnå rättvis och varaktig fred."

Joint statement from the Nordic-Baltic leaders:

We stand fully and firmly behind Ukraine. Ukraine must be able to prevail against Russia’s war of aggression, to ensure a just and lasting peace. The outcome of the war will have fundamental and long-lasting effects on European and… pic.twitter.com/wXK0PbJEox

— SwedishPM (@SwedishPM) February 14, 2025