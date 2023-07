Har stjäl vänsterledaren lyxsolbrillor

Det var i slutet av juni som det blev det känt att Moxnes fått ett strafföreläggande med böter på 3.000 norska kronor för stölden av solglasögonen på Gardermoen tidigare samma månad.

Moxnes ljög först om att det handlade om ett misstag när han lade Hugo Boss-bågarna i sitt bagage och inte betalade för dem.

O deputado e líder do partido esquerdista norueguês Vermelho, Bjørnar Moxnes, foi detido por roubar um par de óculos de sol numa loja do aeroporto de Oslo. O reino da Noruega arroga-se de ser «um dos países mais transparentes do mundo». Pelo menos quando há câmaras. pic.twitter.com/HihvBlrKVJ

