© Privat/Facebook
Vice statsminister Ebba Busch (KD) brinner för Israel och den israeliska krigsmakten, som utreds för folkmord.

Netanyahus son hyllar Ebba Buschs citat "Israel gör världen en tjänst"

Publicerad 13 augusti 2025 kl 17.41

Utrikes. Vice statsminister Ebba Busch kan nu glädja sig åt beröm och smicker från ingen mindre än Benjamin Netanyahus son och andra israeliska höjdare. Bakgrunden är hennes uppmärksammade kommentar om att "Israel gör hela världen en tjänst".

Ebba Buschs ord om Israels beteende i Gaza har delats vidare av flera stora konton med koppling till regeringen i Jerusalem, skriver Expressen.

Yair Netanyahu sprider vidare den svenska politikerns budskap via kontot Visegrád 24 och inlägget har i nuläget nått nära 400.000 visningar.

Även Hananya Naftali, youtuber och digital rådgivare till Netanyahu med över en halv miljon följare på X, tackar Busch i ett inlägg.

Det ursprungliga uttalandet från Ebba Busch löd att ”Israel gör hela världen en tjänst genom att försöka oskadliggöra Hamas och se till att de upplöses”. Uttalandet kom i samband med att regeringen signalerat en skarpare linje mot Israel, som anklagas för att genomföra ett folkmord, bland annat genom att vilja frysa EU:s handelsavtal för att pressa fram mer nödhjälp till Gaza.

Ebba Busch har betonat att beslutet kan ändras om Israel gör vad som kan förväntas av landet.

Under tisdagen förtydligade utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) att det är hennes linje som gäller i utrikesfrågorna, inte den vice statsministerns.

