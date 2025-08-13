Hyllades som "paradexempel på lyckad integration" – nu vägrar hon lära sina barn svenska

Inas Alhamwi fick medialt genomslag 2019 efter att ha startat kampsport för både tjejer och killar i Jämtland.

Två år senare beskrev Helsingborgs Dagblad henne och maken som ”ett paradexempel på lyckad integration”. År 2022 fick hon lägga ut texten i Ekot om att tidig förskola är viktig för att barn ska få andra perspektiv än föräldrarnas.

I sprider 25-åringen en annan världsbild i sociala medier – där hon har 143.000 följare på Instagram och 43.000 följare på Tiktok.

Ett klipp med miljonräckvidd listar saker som "saker vi gör som retar svenskar och araber som leker svenskar". I det berättar hon bland annat att det är makens jobb att prata med chaufförer och receptionister och att hon rättar sig efter hans syn på klädsel.

Ett annat klipp förklarar att paret avstår förskola under de första åren för att undvika yttre påverkan på barnen.

"Trots att de är svenskar"

– Trots att de är svenskar, bestämde jag att mina barn inte ska lära sig svenska utan bara arabiska under deras första fem år, säger Inas i ett klipp som fått tusentals gillamarkeringar.

Dagens ETC skriver att Inas Alhamwi i flera filmer lägger skulden för sommarens våld i den syriska provinsen Suweida på drusernas religiösa ledning. I ett Tiktok-klipp med över 370.000 visningar påstår hon att ”våra beduinska bröder” utsatts för en rad övergrepp, och i en senare video – som hon raderat – beskriver hon en uppmärksammad stympning som faktagranskaren Verify Sy säger aldrig har hänt.

Enligt vänstertidningen har hon också poserat framför en variant av prideflaggan med texten: "De stoltserar med sin orättfärdiga perversion, så varför inte stoltsera med din sanna religion." Det inlägget har tagits bort.

På Dagens ETC:s frågor svarar Inas Alhamwi via mejl att hon raderat ett klipp när uppgifterna visade sig vara fel och att hon bygger annat innehåll på syriska källor, vänner och journalister. Hon understryker att hon fördömt övergrepp och att barnen ska börja förskola vid fem års ålder.

"I tider av krig och konflikt cirkulerar mycket propaganda och felaktig information. Som offentlig person har jag ett ansvar att korrigera fel när de upptäcks, och det är något jag tar på största allvar", skriver hon.

Om Pride-inlägget skriver hon:

"Jag skrev: Om de är stolta över sin övertygelse, varför skulle inte vi vara stolta över vår? Jag anser att andra bör respektera mig och min niqab – precis som hbtqi-personer och andra grupper i samhället förtjänar respekt."

Enligt Dagens ETC säger Alhamwi att beslutet att vänta med förskola är ett medvetet pedagogiskt val – inte ett avståndstagande från svenskan.