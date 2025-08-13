© Pressbild
Mikael Wiehe.

Mikael Wiehe: Jag har alzheimer

Publicerad 13 augusti 2025 kl 11.03

Kulturnyheter. Mikael Wiehe har drabbats av Alzheimers sjukdom. Det avslöjar den 79-årige artisten och vänsterprofilen i sitt sommarprat i P1 som sänds i dag.
– Därför vill jag passa på nu, när jag har möjligheten, att tacka er, säger han.

Wiehe fick diagnosen för ett och ett halvt år sedan, efter att under sin avskedsturné 2022 ha känt att något inte stämde.

I en TT-intervju säger han att han fortfarande är pigg men ”lite långsammare” och att han i nuläget lider mer av dålig hörsel än av sjukdomen.

I programmet tackar han sin publik för stödet genom åren och avslutar med att blicka framåt mot nästa sommar. Programmet rundas av med låten ”Leva tills jag dör”, skriven av honom själv och framförd av Lasse Stefanz.

I låten sjunger Olle Jönsson:

”Jag tänker inte kola vippen. Jag tänker inte lämna in. Jag tänker inte ta ner skylten. Jag tänker leva lite till. Jag tänker inte sakta farten. Ingenting är kört förrän det är kört. Så jag stampar hellre mer på gasen. Jag tänker leva tills jag dör.”

