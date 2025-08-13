© AFD
 

AFD största parti i Tyskland

Publicerad 13 augusti 2025 kl 10.00

Utrikes. En färsk opinionsmätning från Forsa visar att invandringskritiska AFD nu är Tysklands största parti. Partiet ligger på 26 procent – två procentenheter före kristdemokratiska CDU/CSU som faller till 24 procent.

Dela artikeln

Det är de lägsta siffrorna för kristdemokraterna sedan slutet av april, rapporterar Bild.

Socialdemokratiska SPD ligger samtidigt kvar på 13 procent, lika mycket som De gröna som ökar med en procentenhet. Nu är alltså AFD lika stort som dessa partier tillsammans.

Vänstern tappar en procentenhet till 11 procent, medan FDP ligger kvar på 3 procent och Sahra Wagenknechts BSW på 4 procent. Andra partier får tillsammans 6 procent.

Andelen som inte skulle rösta eller är osäkra ökar till 25 procent, jämfört med 17,9 procent i senaste förbundsdagsvalet.

Förbundskansler Friedrich Merz (CDU) får också sina sämsta siffror sedan han tillträdde i maj. Endast 29 procent är nöjda med hans arbete, tre procentenheter färre än i föregående mätning. Missnöjet har samtidigt stigit till 67 procent. Stödet bland CDU/CSU-väljare sjunker till 72 procent, medan 95 procent av AFD:s sympatisörer är missnöjda.

Unionens upplevda politiska kompetens faller också: bara 19 procent anser att CDU/CSU kan lösa landets problem. AFD får här 12 procent och SPD 7 procent, medan 50 procent inte har förtroende för någon part.

Mätningens resultat
AFD
26,0% (+1,0)
CDU/CSU
24,0% (−1,0)
Grüne
13,0% (+1,0)
SPD
13,0% (±0)
Linke
11,0% (−1,0)
BSW
4,0% (±0)
FDP
3,0% (±0)
Övriga
6,0% (±0)

Musk om svenska arabvåldtäkter: "Wow"

Svensk våldtäktsstatistik chockar världen. Miljardärens intervention väcker nu debatt bland invandringskritiker.0 Plus

Här onanerar (L)äraren för högstadieeleverna

Fångades på film av chockade 13-åringar. Kandiderade till riksdagen för Liberalerna.0 Plus

Estoniakatastrofen

Estniska analysen: "Ett paradigmskifte i vår syn på Sverige"

Estonia-fyndet får enorm uppmärksamhet i landet – till skillnad från i Sverige. "Den svenska statens trovärdighet" anses körd i botten.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Orban: "Ryssland har vunnit kriget"

"Ukrainarna har förlorat." Nu är bara frågan när och hur västvärlden ska medge detta, enligt ungerska ledaren.0 

Ekonominyheter

Norska oljefonden säljer israeliska tillgångar

Pensionsjättens beslut.. Hade över 20 miljarder investerade i israeliska företag.0 

09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt
01:51 Breda kursras efter Trumps hot

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.