AFD största parti i Tyskland

Det är de lägsta siffrorna för kristdemokraterna sedan slutet av april, rapporterar Bild.

Socialdemokratiska SPD ligger samtidigt kvar på 13 procent, lika mycket som De gröna som ökar med en procentenhet. Nu är alltså AFD lika stort som dessa partier tillsammans.

Vänstern tappar en procentenhet till 11 procent, medan FDP ligger kvar på 3 procent och Sahra Wagenknechts BSW på 4 procent. Andra partier får tillsammans 6 procent.

Andelen som inte skulle rösta eller är osäkra ökar till 25 procent, jämfört med 17,9 procent i senaste förbundsdagsvalet.

Förbundskansler Friedrich Merz (CDU) får också sina sämsta siffror sedan han tillträdde i maj. Endast 29 procent är nöjda med hans arbete, tre procentenheter färre än i föregående mätning. Missnöjet har samtidigt stigit till 67 procent. Stödet bland CDU/CSU-väljare sjunker till 72 procent, medan 95 procent av AFD:s sympatisörer är missnöjda.

Unionens upplevda politiska kompetens faller också: bara 19 procent anser att CDU/CSU kan lösa landets problem. AFD får här 12 procent och SPD 7 procent, medan 50 procent inte har förtroende för någon part.

Mätningens resultat

AFD

26,0% (+1,0)

CDU/CSU

24,0% (−1,0)

Grüne

13,0% (+1,0)

SPD

13,0% (±0)

Linke

11,0% (−1,0)

BSW

4,0% (±0)

FDP

3,0% (±0)

Övriga

6,0% (±0)