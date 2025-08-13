Finansinspektionen varnar för kryptoköp när Bitcoin når ny rekordnivå

Flera länder har nyligen förenklat reglerna för handel med kryptotillgångar. I USA har president Trump lanserat en egen kryptovaluta och stora aktörer som Blackrock och Fidelity har ökat sitt engagemang.

Bedömare räknar med fortsatt uppgång – Ark Invests grundare Cathie Wood bedömer exempelvis att bitcoin på fem års sikt kan stiga från nivåer kring 115.000 dollar till omkring 1,5 miljoner dollar.

FI:s konsumentsskyddsekonom Moa Langemark uppmanar dock sparare att vara kritiska till råd från så kallade finfluencers.

– Det gäller att vara källkritisk, många aktörer kan ha bakomliggande syften, det kan vara att få en viss tillgångs värde eller kurs att röra sig i en viss riktning, säger Moa Langemark till SVT.

En sådan finfluencer är Ammy Edberg, ”Bitchick”, som framhåller en långsiktig syn på bitcoin.

– Priset kommer att gå upp och ner. Men långsiktigt kommer det att att fortsätta gå uppåt, det är jag väldigt säker på, säger Ammy Edberg.

FI:s egen studie visar att drygt hälften av dem som handlat kryptocertifikat gått med förlust trots att den underliggande tillgången stigit med nästan 500 procent. Myndigheten betonar att det är svårt att pricka toppar och dalar och råder därför småsparare att bara investera pengar de har råd att förlora.

Moa Langemark säger också att hon själv inte skulle köpa en kryptoprodukt och att hon i dagsläget inte ser mycket som talar för att de stora kryptotillgångarna tillför samhällsekonomin något av värde.