Orban: "Ryssland har vunnit kriget"

Den ungerske ledaren säger i en intervju med Youtube-kanalen Patriot att man talar som om kriget vore utan slut, men att så inte är fallet.

– Ukrainarna har förlorat kriget. Ryssland har vunnit detta krig, sade Orban enligt Reuters.

Han menar att den enda frågan nu är när och under vilka omständigheter västvärlden ska medge detta.

Orban var den enda EU-ledaren som inte ställde sig bakom ett gemensamt uttalande om att Ukraina ska ha frihet att avgöra sin framtid.

Ungern har vägrat att skicka vapen till Ukraina och Orban motsätter sig landets EU-medlemskap, som han menar skulle slå hårt mot ungerska bönder och ekonomin i stort.

Premiärministern hävdar också att Europa missade en chans att förhandla med Putin under Joe Bidens tid som president.

– Om du inte är vid förhandlingsbordet så står du på menyn, sade Orban och tillade att han delvis motsatte sig EU:s uttalande eftersom det fick Europa att framstå som ”löjligt och patetiskt”.

– När två ledare sätter sig ned och förhandlar med varandra, amerikanerna och ryssarna... och du inte är inbjuden, då rusar du inte efter telefonen, springer runt eller ropar in utifrån, sade Orban.