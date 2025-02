Orbans slutsats på invandringskritisk konferens: "Igår var vi kättare – idag är vi mainstream"

På lördagen samlades Europas ledande invandringskritiska politiker i den spanska huvudstaden för att delta i konferensen "Make Europe Great Again", arrangerad av det nationalistiska spanska partiet Vox.

Det var första gången som företrädare för EU-parlamentets grupp Patrioter för Europa samlades sedan Donald Trump återinträtt i Vita huset.

Bland talarna fanns Frankrikes Marine Le Pen (Nationell samling), Italiens Matteo Salvini (Lega), Nederländernas Geert Wilders (Frihetspartiet) och Estlands Martin Helme (EKRE).

Mötets mest framträdande gäst var dock Ungerns premiärminister Viktor Orbán.

I sitt tal, som inleddes på engelska men snart övergick till ungerska – ett språk han kallade "en hemlig kod" – talade Orbán om den politiska kampens utmaningar och hur hårt motstånd den politiska högern utsatts för.

– Namnet på den vägen är lidande. Namnet på den vägen är smärta, sade han och förklarade att kampen kräver uthållighet.

The example of Hungary proves that a country can be successful, even if you refuse to follow what the progressive global elite dictates. This elite has been dealt a major blow by President @realDonaldTrump. Now it’s our turn, the turn of the @PatriotsEU to finish the job in… pic.twitter.com/oKQV2glRtz

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 9, 2025