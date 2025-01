Parasiten fårstyng hittad – för första gången sedan 1800-talet

Larver av fårstyng, Oestrus ovis, har hittats i får på Gotland när en tacka med centralnervösa symtom avlivades och obducerades.

I bihålorna påvisades cirka 2 cm stora larver som artbestämdes morfologiskt och molekylärt.

Vid uppföljande undersökning av slaktade får på Gotland har larver påträffats i flera vuxna djur från olika delar av ön, vilket indikerar att flugan finns spridd. Fåren smittas under sensommaren, några veckor efter flugans parning.

– Ofta uppvisar djuren inga symtom men ibland ses nosflöde och nysningar. Fåren blir oroliga när de vuxna flugorna svärmar, vilken kan resultera i försämrat foderintag. Larvernas munhakar och borst på kroppen orsakar irritation och mekanisk skada i nässlemhinnan som ger inflammation och en potentiell sekundär bakterieinfektion, säger Eva Osterman Lind, parasitolog på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Fårstyng är en cirka 12 mm lång gråbrun hårbeklädd fluga, vars larver parasiterar på får och ibland på get. Honflugorna sprutar in larver i fårets näsborrar. Larverna tar sig därefter upp via näshålan till bihålorna där de utvecklas vidare under vintern. De färdigutvecklade larverna rör sig sedan tillbaka till näshålan och nyses ut under försommaren varefter de förpuppas i marken. Nya flugor kläcks därefter under sensommaren och cykeln kan börja om. Larverna tar sig inte till musklerna varför köttet kan ätas.

– Det förekommer att flugan av misstag deponerar larver nära ögon och läppar hos människor men i dessa fall utvecklas inte larverna fullt ut, säger Eva Osterman Lind.

Flugan är normalt förekommande i stora delar av världen, men har inte rapporterats i Sverige sedan slutet av 1800-talet. Det är i dagsläget okänt om flugan förekommer på fastlandet. Diagnostik för att påvisa fårstyng hos levande djur saknas men fortsatta undersökningar av slaktade djur på Gotland kommer fortsätta under 2025 i den mån det är möjligt.

– Tills vidare rekommenderas fårägare att vara extra noga med att följa karantänsrekommendationerna inklusive provtagning för mag-/tarmparasiter och avmaskning med ivermektin. Behandlingen kan då ha effekt även avseende fårstyng. I de fall djur flyttas från Gotland till fastlandet under vår/sommar är det en fördel om avmaskning kan utföras redan innan transporten, säger Katarina Gustafsson, veterinär på Gård & Djurhälsan.

Larverna kan avdödas av ivermektin. Även döda larver kan ge upphov till symtom orsakade av sekundära bakterieinfektioner.