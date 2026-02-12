Pentagon redo skicka ett andra hangarfartyg

Fartyget uppges kunna tas från USA:s östkust. Hangarfartyget USS George H.W. Bush genomför just nu en rad övningar utanför Virginias kust och kan enligt uppgifterna snabba på dessa för att bli redo för insats.

Något formellt beslut är dock ännu inte fattat. President Donald Trump har inte gett någon officiell order och planerna kan därför ändras.

Om ordern ges skulle fartyget ansluta till USS Abraham Lincoln, som redan befinner sig i området. Det skulle i så fall vara första gången sedan mars 2025 som USA har två hangarfartyg i Mellanöstern samtidigt. Då var både USS Harry S. Truman och USS Carl Vinson på plats i samband med strider mot Huthirebeller i Jemen.

Spänningarna mellan Washington och Teheran har tilltagit i samband med USA:s militära uppbyggnad nära Iran. I fredags höll länderna indirekta samtal i Omans huvudstad Muskat. Det var de första förhandlingarna sedan USA bombade iranska kärnanläggningar i juni förra året.

Trump sade i tisdags att han överväger att skicka en andra hangarfartygsgrupp till Mellanöstern för möjliga militära åtgärder mot Iran om förhandlingarna misslyckas.