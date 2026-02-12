Trumps krig för Israel
© Centcom
 

Pentagon redo skicka ett andra hangarfartyg

Publicerad 12 februari 2026 kl 09.14

Utrikes. USA förbereder ytterligare militär förstärkning i Mellanöstern. Amerikanska tjänstemän uppger för Wall Street Journal att Pentagon är redo att inom två veckor skicka ett andra hangarfartyg till regionen mot bakgrund av de ökade spänningarna med Iran.

Dela artikeln

Fartyget uppges kunna tas från USA:s östkust. Hangarfartyget USS George H.W. Bush genomför just nu en rad övningar utanför Virginias kust och kan enligt uppgifterna snabba på dessa för att bli redo för insats.

Något formellt beslut är dock ännu inte fattat. President Donald Trump har inte gett någon officiell order och planerna kan därför ändras.

Om ordern ges skulle fartyget ansluta till USS Abraham Lincoln, som redan befinner sig i området. Det skulle i så fall vara första gången sedan mars 2025 som USA har två hangarfartyg i Mellanöstern samtidigt. Då var både USS Harry S. Truman och USS Carl Vinson på plats i samband med strider mot Huthirebeller i Jemen.

Spänningarna mellan Washington och Teheran har tilltagit i samband med USA:s militära uppbyggnad nära Iran. I fredags höll länderna indirekta samtal i Omans huvudstad Muskat. Det var de första förhandlingarna sedan USA bombade iranska kärnanläggningar i juni förra året.

Trump sade i tisdags att han överväger att skicka en andra hangarfartygsgrupp till Mellanöstern för möjliga militära åtgärder mot Iran om förhandlingarna misslyckas.

Trumps krig för Israel

Visa alla

S-höjdaren flyr i panik när hon får frågan: "Vad händer när svenskar är i minoritet?"

"Alltså... vad är det ens för fråga?" Har redan fullbordat folkutbytet i Malmö – nu duckar hon ansvaret.0 Plus

"Kvinnans" aktivitet på damtoaletten upprör

Åtgärden som fått riktiga kvinnor att protestera. Men gymmet vägrar göra något åt kontroversielle besökarens beteende.0 Plus

Hyresgästföreningen släpper lista på ”Sveriges bästa villaområden” att förstöra

Blir viktigt verktyg när S ska börja "förtäta". Avstyckning av villatomter kan "ge plats åt hundratusentals" invandrare.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Epstein-vittne: Jan Stenbeck "höll ryska flickor" i New York

Brittisk advokat berättar om svenske miljardären. Marcus Wallenberg nekar samtidigt till att ha bilat genom Sverige med Epstein.0 

Ekonominyheter

C-ledaren: Euro ska införas – utan ny folkomröstning

Beskedet från Elisabeth Thand Ringqvist.. "Jag tycker inte vi ska ha en folkomröstning."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.