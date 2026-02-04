Epstein-härvan
"Vi ska göra allt för att ställa skyldiga inför rätta", säger president Donald Tusk.

Polens premiärminister: Vi ska utreda Epsteins svenska hallick

Publicerad 4 februari 2026 kl 18.36

Utrikes. Polen inrättar en särskild arbetsgrupp för att granska de nyligen publicerade Epstein-dokumenten, meddelar premiärminister Donald Tusk. Fokus ligger bland annat på en man i Sverige, den så kallade Djursholmsmannen. Men i Sverige har inga nya utredningar alls startats som en följd av alla nysläppta uppgifter ur den amerikanska utredningen.

Polens regeringschef Donald Tusk meddelar att en särskild grupp ska gå igenom de dokument om Jeffrey Epstein som offentliggjordes i fredags.

Syftet är att klarlägga om uppgifterna ger underlag för en polsk brottsutredning.

– Vi ska göra allt för att ställa skyldiga inför rätta, säger Tusk vid en presskonferens.

Enligt Tusk innehåller materialet uppgifter som rör en "svensk" man som ska ha fungerat som scout eller agent åt Epstein. Gruppen ska analysera om det finns kopplingar till Polen som kan motivera rättsliga åtgärder.

Djursholmsmannen är idag i 70-årsåldern och folkbokförd i exklusiva Djursholm. Han har nordafrikansk bakgrund och beskriver sig som berbisk jude, vilket Fria Tider tidigare rapporterat om.

Under presskonferensen citerade Tusk ett mejl som Djursholmsmannen skickade till Epstein i maj 2009.

– Information har framkommit gällande individer som exempelvis informerat Epstein om att de redan har en grupp polska kvinnor eller flickor i Krakow, säger Tusk.

I det aktuella mejlet skriver svensken själv, enligt TV4 Nyheterna:

"Ibland måste jag bjuda föräldrarna på lunch eller kaffe. Jag har några tjejer redan som väntar på mig i Polen. Jag måste ge dem pengar så jag kommer behöva minst 4.000 euro. Är i Polen just nu, i en stad som heter Krakow".

I ett annat av sina många mejl till Epstein skrev Djursholmsmannen:

"Svenska tjejer är speciella – jag vet hur de ska tas, lita på mig".

I ännu ett mejl beskrev han hur han gjort "ett riktigt bra jobb med att scouta i Skandinavien".

"De flesta är redo att börja imorgon. I alla fall fem stycken av dem, är 16 och 17 år gamla, och kommer att vara redo nästa år."

Djursholmsmannen har tidigare förekommit i utredningar i flera länder. I Frankrike granskades han av polis redan 2019. Enligt uppgifter i franska medier uppgav han sig då vara tidigare modefotograf och rådgivare, och ska ha rekryterat unga kvinnor med löften om arbete i New York.

Även sydafrikanska medier har pekat ut honom som aktiv i landet.

I Sverige finns däremot i nuläget inga nya utredningar kopplad till Epstein-dokumenten, uppger polisens nationella mediecenter för TV4.

