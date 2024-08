Rasistisk trafikkontroll i Middlesbrough

Ett klipp som ursprungligen lades upp på Tiktok visar hur männen konfronterar förare i bilar som försöker passera.

– Är du engelsman? Är du vit? hörs en man ropa mot bil som försöker ta sig över korsningen, där hundratals invandringskritiker demonstrerade under söndagen.

– Ja, det är han! hörs en annan man ropa tillbaka.

#Middlesbrough asking if the drivers are white to let them through..if not they're going nowhere.



