TUNGT BESKED: Bidragen till en vanlig fembarnsfamilj sänks med 8.000 kronor i månaden, enligt regeringen.

Regeringen inför bidragstak och aktivitetsplikt för bidragstagare

Publicerad 17 september 2025 kl 15.14

Inrikes. Regeringen har beslutat om en bidragsreform som kostar 1,5 miljarder kronor i ökade bidrags- och administrationskostnader, men som i huvudsak ändå är dåliga nyheter bidragstagare. Vissa får mindre pengar – exempelvis fembarnsfamiljer där den standardiserade bidragsnivån sänkas från 46.500 till 38.500 kronor i månaden – och många andra kommer tvingas studera eller praktisera.

Bidragsreformen som presenterades idag består av ett bidragstak, en kvalificering till vissa socialförsäkringsförmåner för invandrare samt ett aktivitetskrav för bidragstagare som kan jobba.

Aktivitetskravet innebär att kommunerna blir skyldiga att erbjuda aktiviteter som motsvarar individens arbetsförmåga, och en skyldighet för individen att delta. I praktiken handlar det om ganska enkla saker där bidragstagaren ska förbättra språkkunskaperna, göra samhällsnyttiga insatser eller delta i jobbsökaraktiviteter.

Syftet är att motverka att personer långvarigt går på bidrag istället för att jobba till följd av lättja.

Rätten till individuell prövning kvarstår dock sannolikt och socialtjänsten kommer i så fall även fortsättningsvis att kunna göra undantag.

Trots det räknar regeringen med att bidragstaket ska spara 242 miljoner åt staten när det är fullt implementerat 2028, och att kvalificeringen till vissa förmåner ska spara in 347 miljoner.

Den tillfälliga jobbpremien, alltså ett bidrag till den som jobbar, väger dock upp besparingarna med råge och kommer att kosta 2 miljarder direkt.

Totalt kommer skattebetalarna att få betala 1,5 miljarder för den nya reformen, och det återstår att se hur många som faktiskt hamnar i riktigt arbete.

