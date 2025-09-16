Moderaternas ilska mot judiska pensionärerna: "Odjur"

Rättelse: Uttalandet om "odjur" fälldes av Moderaternas gruppledare i riksdagen, Mattias Karlsson, och inte av SD:s tidigare gruppledare i riksdagen, Mattias Karlsson, vilket denna artikel ursprungligen hävdade. Fria Tider ber om ursäkt för sammanblandningen.

Protesten, som i själva verket hölls ute på Nybrogatan och gick lugnt till, riktades mot Eldar Maider, en före detta IDF-soldat som tjänstgjort under invasionen av Gaza och senare arbetat som underrättelseofficer.

Soldatens föredrag hölls inne i Bajit, där även den judiska Hillelskolan har sina lokaler.

Demonstranterna bar banderoller med texter som ”IDF-soldater = krigsförbrytare” och ”Alla barn är lika värda”. Bakom aktionen stod nätverket Judisk antisionistisk allians, som samlar judar och personer med judisk bakgrund som motsätter sig Israels krigsföring i Gaza.

– Vi har all rätt som judar att protestera mot det som händer i vårt egen community, säger en av arrangörerna till vänstertidningen Flamman.

Personen berättar att de sökte demonstrationstillstånd och medvetet lade protesten efter skoltid. Av bilder från platsen framgår att demonstranterna är äldre och i många fall pensionärer.

Trots detta gick Judiska ungdomsförbundet ut på X och kallade manifestationen antisemitisk.

Utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) gick en kort tid senare ut och skrev att det "inte handlar om yttrandefrihet" utan om att skapa skräck och rädsla hos judiska barn. Vice statsminister Ebba Busch (KD) och flera andra politiker instämde.

Moderaternas gruppledare i riksdagen Mattias Karlsson gick längst i sin kritik:

”Det är terror i vardagen. Det är antisemitism i sin renaste form. De som gör detta är inte aktivister, de är odjur”, skrev han på X.

Civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin gick i vanlig ordning in i debatten med ett långt och inte helt lättillgängligt inlägg i sociala medier. I en betydande textmassa som han lagt upp på X kallar han demonstrationen för "antisocialt dominansbeteende" och liknande.

De judiska demonstranterna framhåller dock att deras demonstration var tystlåten och fullt laglig, och kritiserar samtidigt Israels dominansbeteende i Gaza.

– När Hamas påstås gömma sig i skolor är det fritt fram att förinta hela skolan, men när en krigsförbrytare från IDF gömmer sig i ett kulturcenter som innehåller en skola så får man inte ens stå utanför med en skylt, konstaterar arrangören som Flamman talat med.

Polisen uppger att demonstrationen var tillståndsgiven och att deltagarna lämnade platsen runt halv åtta på kvällen.