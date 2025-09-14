Sänkt matmoms kan gå till ökad vinst istället för sänkta priser

I Polen tog den dåvarande konservativa regeringen bort momsen helt på baslivsmedel år 2022 för att dämpa den snabbt stigande inflationen och underlätta för hushållen.

Reformen, som först skulle gälla i sex månader, förlängdes och fanns kvar i två år.

– Det reducerade priserna. Men det var också tack vare att det vid tiden rådde stor konkurrens mellan matkedjorna, vilket innebar att de faktiskt sänkte priserna, något som annars inte är säkert, bara för att momsen sänks, säger ekonomen och tidigare chefen för det polsk-baserade centrumet för ekonomisk analys, säger Michal Dyjuk, chef för Centrum för ekonomisk analys i Polen, till Sveriges Radio.

I Sverige kan en momssänkning få mindre effekt. Konkurrensen mellan dagligvarukedjorna är betydligt svagare än i Polen, vilket gör det osäkert om en skattesänkning faktiskt skulle slå igenom i priserna.

När den nuvarande liberala regeringen avskaffade nollmomsen förra året blev protesterna starka.

”Varje krona räknas”, sa Eva från Sopot till tidningen Fakt.

Oppositionen kritiserade beslutet hårt och den tidigare premiärministern Mateusz Morawiecki skrev på X: ”Regeringen tömmer polackernas fickor”.

Enligt ekonomer var det dock ett nödvändigt steg eftersom reformen kostade staten stora summor som behövdes till andra utgifter, i synnerhet kriget i Ukraina.