Björn Borg var nära att knarka ihjäl sig

Publicerad 17 september 2025 kl 14.45

Inrikes. Björn Borg berättar i sin nya självbiografi om både ett tidigare missbruk som höll på att kosta honom livet, och en kamp mot cancer.

Tennislegendaren avslöjar hur han flera gånger föll för droger och alkohol – och hur han senare drabbades av en aggressiv prostatacancer.

I boken ”Hjärtslag” beskriver Borg hur han hittades medvetslös efter en fest 1989. Händelsen beskrevs i medier som ett självmordsförsök, men enligt honom handlade det om en överdos utan självmords­intentioner.

”Det som hände var att jag i kroppen hade en farlig kombination av droger, piller och alkohol som ledde till att jag blev medvetslös”, skriver han.

Han berättar också om hur han drogs tillbaka till drogerna efteråt.

”Demonerna kom tillbaka. Det hände nya saker och plötsligt var jag fast igen.”

Borg avslöjar dessutom att han opererades för prostatacancer 2023.

– Den var extremt aggressiv, men är borta nu och jag mår bra, säger han till nyhetsbyrån AP.

Självbiografin, som Borg skrivit tillsammans med hustrun Patricia, släpps den 18 september i flera länder.

