© FT BILD/ARKIV
 

Regeringen återinför beredskapslager – "vi har varit naiva"

Publicerad 16 september 2025 kl 15.11

Utrikes. Sverige ska åter bygga upp nationella beredskapslager för mat och jordbruksprodukter. Regeringen vill stärka det civila försvaret och minska sårbarheten vid kriser.

Dela artikeln

På en presskonferens betonade landsbygdsminister Peter Kullgren att riskerna länge har underskattats.

– Vi har varit naiva. När beredskapslagringen monterades ner runt millennieskiftet tappade vi en trygghet som vi nu måste bygga upp igen, säger han till TV4 Nyheterna.

Lagren ska främst bestå av spannmål och insatsvaror som krävs för att jordbruket ska kunna fortsätta producera mat även under svåra förhållanden.

– Det handlar om helt nödvändiga produkter för vår livsmedelsproduktion, säger Kullgren.

Regeringen satsar totalt sex miljarder kronor mellan 2026 och 2028, varav 2,1 miljarder är nya medel. Själva uppbyggnaden planeras starta redan nästa år.

Initiativet är en del av det bredare arbetet med att förstärka Sveriges civila försvar och syftar till att trygga tillgången på mat och viktiga resurser i osäkra tider.

Läs Lärarförbundets hemliga anti-SD-dokument

Hela dokumentet här. Alla metoder Lärarförbundet använder för att jaga iväg sverigedemokrater.0 Plus

Miljoner såg hennes brandtal mot befolkningsbytet

"Våra eliter har förklarat krig mot oss". Det är hög tid att vi slår tillbaka, sade Eva Vlaardingerbroek.0 Plus

Studie: Vanlig Alvedon ändrar din personlighet

Ökad riskbenägenhet, lägre empati... Nu slår forskarna larm om vanliga värktabletternas okända effekter.0 Plus

Nyheter från förstasidan

SD:s ilska mot judiska pensionärerna: "Odjur"

Ifrågasatte Israel under demonstration i Stockholm. SD: "Det är antisemitism i sin renaste form".0 

Ekonominyheter

Sänkt matmoms kan gå till ökad vinst istället för sänkta priser

"Inte säkert" att priserna sänks när konkurrensen är bristfällig.. Den varningen kommer nu från Polen, som testat sänkt matmoms.0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.