Regeringen återinför beredskapslager – "vi har varit naiva"

På en presskonferens betonade landsbygdsminister Peter Kullgren att riskerna länge har underskattats.

– Vi har varit naiva. När beredskapslagringen monterades ner runt millennieskiftet tappade vi en trygghet som vi nu måste bygga upp igen, säger han till TV4 Nyheterna.

Lagren ska främst bestå av spannmål och insatsvaror som krävs för att jordbruket ska kunna fortsätta producera mat även under svåra förhållanden.

– Det handlar om helt nödvändiga produkter för vår livsmedelsproduktion, säger Kullgren.

Regeringen satsar totalt sex miljarder kronor mellan 2026 och 2028, varav 2,1 miljarder är nya medel. Själva uppbyggnaden planeras starta redan nästa år.

Initiativet är en del av det bredare arbetet med att förstärka Sveriges civila försvar och syftar till att trygga tillgången på mat och viktiga resurser i osäkra tider.