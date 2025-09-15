Kritik mot hemliga gröna satsningar: "Så märkliga att de måste sekretessbeläggas"

Kärnfysikprofessorn och energidebattören Jan Blomgren säger till SD-kanalen Riks att regeringens drag visar att satsningarna inte håller.

– Min direkta tanke är att det här är beviset på att de här projekten aldrig går att genomföra, i alla fall inte i den här formen. Om transaktionerna är så märkliga att de måste sekretessbeläggas, trots offentlighetsprincipen, då är det här inte förenligt med statlig förvaltning, säger han till Riks.

Blomgren pekar på att varningar om orimliga kalkyler ignorerats i flera år. Han menar att politiskt styrda bolag inte kan fungera eftersom de styrs av valcykler och prestige snarare än marknadsvillkor. Northvolt och Stegra beskrivs som exempel på satsningar som helt bygger på offentliga stöd.

– När man väl har investerat prestige och resurser i ett projekt, då är det nästan omöjligt att backa. Man kastar goda pengar efter dåliga, säger Blomgren.

Enligt honom låser den pompösa klimatretoriken fast politikerna vid misslyckade satsningar.

– Om man istället hade sagt att detta kanske kan bli lönsam näringsverksamhet hade man kunnat backa. Men när man istället säger att vi ska rädda planeten jorden – då blir det politiskt omöjligt att erkänna ett misslyckande, säger han till kanalen.

Blomgren tror att det krävs flera konkurser innan kursen ändras.