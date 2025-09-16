Tyske kanslerns tårar under slakten i Gaza: "Antisemitism"

Samtidigt som stridsvagnarna rullade in i tätbefolkade Gaza stad höll kanslern ett tal där han konstaterade att antisemitismen av någon anledning ökar i Tyskland just nu, och sedan förklarade han krig mot "alla former av gammal och ny antisemitism i Tyskland".

– Härmed deklarerar jag därför, å regeringen i Förbundsrepubliken Tysklands vägnar, krig mot varje form av den gamla och den nya antisemitismen i Tyskland, sade Merz.

"Ny antisemitism" avser i tysk och israelisk kontext helt enkelt kritik mot Israel.

Kanslern betonade också att antisemitiska uppfattningar aldrig får accepteras som en del av yttrande- eller åsiktsfriheten.

– Vi kommer inte att tolerera det, inte ens om det sker inom ramarna för påstådd konstnärlig, kulturell eller akademisk frihet, sade Merz.

Kanslern, född 1955, förklarade också hur viktig kampen mot antisemitism är för hans identitet som boomer.

– Som ett barn av efterkrigsgenerationen, som ett barn som växte upp med ’Aldrig mer’ som uppdrag, som plikt, som löfte.

I Sverige har liknande inskränkningar nyligen föreslagits inom Tidöregeringen, där Moderaterna och Kristdemokraterna vill förbjuda demonstrationer mot Israel utanför riksdagen, regeringen och slottet.