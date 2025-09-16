Åkessons attack mot Orban: "Lögn"

– Sverige har lämnat den europeiska civilisationen, hette det bland annat i Orbans anförande om Sverige, där han också konstaterade:

– Det är så här ett land kollapsar.

I videon citerade Orbán uppgifter i tyska Welt om att 280 flickor i Sverige har gripits för mord på ett år. Welt skrev dock "mord, dråp och andra våldsbrott" och inte enbart mord, vilket gjorde det möjligt för den svenske statsministern Ulf Kristersson att låtsas att Orban ljög och att det inte låg någonting i kritiken mot den generösa svenska invandringspolitiken.

”Det här är hårresande lögner. Det är inte förvånande att de kommer från den man som nedmonterar rättsstatens principer i sitt eget land”, skrev Kristersson på X.

Nu får han medhåll av Jimmie Åkesson (SD), som inte heller vill medge att det kan finnas ett korn av sanning i det som den ungerske ledaren sade.

– Jag kan bara instämma i det som statsministern har gett uttryck för: Det här är uppenbart lögner, lögner eller möjligen medvetna missuppfattningar eller hur man nu ska uttrycka det som kommer därifrån. Det har ju varit en del tjafs fram och tillbaka ända sen Nato-processen egentligen, med Ungern. Och man kanske ska se det här som en del i det snarare än något annat, och möjligen också av helt inrikespolitiska orsaker i Ungern, säger Åkesson.

Åkessons inspel i debatten övertygade dock inte den egna allmänheten, att döma av kommentarerna i sociala medier.

"Han ser ganska obekväm ut, jimpan", konstaterar Marcus Gustafsson på X.

"Vi kommer att döma dig hårt för dina lögner Jimmie Åkesson. Du är ingen ledare bara ännu en landsförrädare", skriver Monica Ullmark.

"Kan de inte säga vad i Orbans sanning som är lögn då?", undrar en annan användare, och får svar av signaturen G.Strand:

"Naj, för satan! Då kommer ju Orban presentera bevisen! Det tar man i 'den tysta diplomatin' så man kan fortsätta ljuga för befolkningen".

I själva verket var Orbans siffra om 280 gripna flickor för mord inte korrekt, men det är heller inte visat att det skulle röra sig om en lögn. Både Welt och den franska vänster­nyhetsbyrån AFP uttryckte sig nämligen på ett sätt som kunde ge intryck av att det handlade om mord, dråp eller annat, jämförbart, dödligt våld, trots att det inte påstods i klartext.

"Cirka 280 flickor i åldern 15–17 åtalades i fjol för mord, dråp eller andra våldsbrott — men det är oklart hur många av fallen som hade koppling till gängkriminalitet", hette i AFP:s nyhet om gängens rekrytering av svenska tonårsflickor, medan Welt skrev:

"År 2024 inleddes åtal för mord, dråp och andra våldsbrott mot 280 flickor mellan 15 och 17 år i Sverige".

AFP uppger sig ha fått siffrorna från den svenska Åklagarmyndigheten. Myndigheten har uppgett för TV4 att man i den siffran har räknat in bland annat misshandel av normalgraden.